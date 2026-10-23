Peste 300 de case s-au prăbuşit în timpul cutremurului care a lovit joi, la ora 22:33 (14:33 GMT).

Autorităţile evaluează pagubele, iar operaţiunile de salvare continuă, a precizat agenţia.

Epicentrul seismului se află într-o regiune muntoasă, la aproximativ 190 de kilometri est-nord-est de Nagqu şi la 390 de kilometri nord-est de Lhasa.

Epicentrul este situat în cantonul Maru, în districtul Baqen.

Şeful adjunct al cantonului, Lhawang Dagpo, a precizat că seismul a fost resimţit clar în birourile cantonului, unde au apărut fisuri în pereţi, potrivit Xinhua.

Serviciile de electricitate şi telecomunicaţii au fost perturbate în reşedinţa de district.

Pentru a coordona intervenţia au fost trimişi angajaţi la faţa locului, iar oficialii locali au efectuat verificări în satele din jur, conform agenţiei.

Cutremurele sunt frecvente în această regiune.

În ianuarie 2025, cel puţin 126 de persoane au fost ucise într-un cutremur cu magnitudinea de 6,8 care a lovit cantonul Tingri, în Tibet, nu departe de graniţa chino-nepaleză.