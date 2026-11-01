A fost urmat, la mai puţin de o oră de un altul, cu magnitudinea de 3,6, la adâncimea de 124,4 km. La 2:26 s-a produs un al treilea seism, cu magnitudine 2,1, la adâncimea de 110,3 km, relatează News.ro.

Cel de-al patrulea a avut loc la 6:33, la o adâncime de 144,4 km, şi a avut magnitudine 2,5.

Şi în Marea Neagră s-a produs duminică un cutremur, la 7:03, şi a avut magnitudinea 3,6.

Val de cutremure în România

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs luni, 19 octombrie, la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 124,1 kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).

„În ziua de 19 octombrie 2026, la ora 11:51:57 (ora locală a României), s-a produs în ZONA seismică VRANCEA, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.8, la adâncimea de 124.1 km. Intensitate: IV. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km S de Buzău, 58km E de Brașov, 60km SE de Sfântu-Gheorghe, 62km N de Ploiești, 72km S de Focșani, 90km NE de Târgoviște”, a transmis, pe Facebook, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.