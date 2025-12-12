Cutremur cu magnitudinea 6,7 în Japonia, la doar câteva zile după un alt seism puternic. Alertă de tsunami

Stiri externe
12-12-2025 | 07:11
Cutremur în Japonia
Getty

Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA).

autor
Lorena Mihăilă

Seismul vine la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeaşi zonă, soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP.

JMA, care şi-a revizuit estimarea iniţială de magnitudine 6,5, a avertizat, de asemenea, că valuri de tsunami de până la un metru înălţime ar putea lovi coasta de nord a Pacificului.

Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

Sursa: Agerpres

Etichete: cutremur, japonia, tsunami,

Dată publicare: 12-12-2025 07:11

