Cutremur cu magnitudinea 7,2 în Japonia. Un tsunami de până la 3 metri, așteptat să lovească coasta Pacificului nipon

Un cutremur cu magnitudinea inițială de 7,2 a lovit luni coasta Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică a țării.

După cutremur a fost emisă o avertizare de tsunami, arată agenția de știri Baha News.

Potrivit Associated Press, Agenția a anunțat că seismul cu magnitudinea de 7,2 a lovit coasta Hokkaido, în apropierea orașului coastal Aomori, cu epicentrul la aproximativ 50 de kilometri sub suprafața mării.

După cutremurul din largul Japoniei, a fost emisă o avertizare de tsunami, Agenția Meteorologică a țării avertizând că valurile pot atinge trei metri înălțime.

Societatea Meteorologică Japoneză a declarat că un tsunami de 40 cm a fost observat în porturile Mutsu Ogawara din prefectura Aomori și Urakawa de pe insula Hokkaido, informează Sky News.

Japonia are un sistem cu trei niveluri de avertizare de tsunami:

Avertizare de tsunami major: se preconizează că tsunamiul va avea o înălțime mai mare de trei metri, iar zonele de coastă trebuie evacuate imediat. Se preconizează pagube extinse la clădirile situate în apropierea apei.

Avertisment de tsunami: Se așteaptă un tsunami de până la trei metri, cu pagube la clădirile situate în zone joase și se ordonă evacuarea.

Recomandare de tsunami: Se așteaptă un tsunami de până la un metru. Acesta reprezintă o amenințare pentru persoanele aflate în apă, care sunt sfătuite să iasă imediat din mare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













