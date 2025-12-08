Ce au învățat japonezii după dezastrul de la Fukushima. Ce este marele zid anti-tsunami

08-12-2025 | 18:28
Cutremur foarte puternic în Japonia. La mai bine de 14 ani de la dezastrul de la Fukushima, Japonia a investit miliarde de dolari în „marele zid anti-tsunami”.

Adrian Popovici

Cutremur masiv în Japonia. Arhipelagul nipon a fost lovit de un seism estima inițial la 7,2 pe scara Richter, revizuit ulterior la 7,6. Deși, momentan, insulele nu au fost lovite de un tsunami, situația aduce aminte de cutremurul din 2011 și dezastrul de la Fukushima.

Cutremurul din 11 martie 2011 a fost cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată în Japonia și al patrulea cel mai puternic cutremur din lume de la începutul înregistrărilor moderne, în 1900.În urma acestui cutremur uriaș, un tsunami gigantic a lovit coasta de nord-est, Tohoku, ucigând aproape 15.000 de oameni și lăsând în urmă 2.500 de dispăruți.

În timp ce comunitățile afectate au făcut eforturi pentru a-și reveni după tsunami, autoritățile au investit în „marele zid anti-tsunami”, într-o încercare de a preveni o nouă astfel de tragedie.

Întinzându-se pe o lungime de aproximativ 396 km, de la prefectura nordică Iwate până la prefectura Fukushima din sud, și atingând 15,5 metri în punctele sale cele mai înalte, „Marele Zid”.

Unele estimări plasează costurile acestui proiect la aproximativ 12,74 miliarde de dolari până la finalizare și, deși va contribui fără îndoială la protejarea comunităților de-a lungul coastei împotriva viitoarelor amenințări de tsunami, zidul este un element incomod care taie brusc peisajul rural.

„Digurile vor opri tsunamiurile și vor împiedica inundarea terenurilor”, a declarat Hiroyasu Kawai, cercetător la Institutul de Cercetare Portuară și Aeroportuară din Yokosuka, lângă Tokyo. „Chiar dacă tsunamiul este mai mare decât digul, acesta va întârzia inundarea și va garanta mai mult timp pentru evacuare”, a mai adăugat acesta, citat de Reuters.

Mulți locuitori au salutat inițial ideea construirii zidurilor, dar au devenit mai critici cu trecerea timpului. Unii spun că nu au fost consultați suficient în etapele de planificare sau că banii cheltuiți pentru ziduri au însemnat că reconstrucția în alte zone, cum ar fi locuințele, a rămas în urmă.

Sursa: Reuters

Dată publicare: 08-12-2025 18:28

