Doar 30 de răniţi în Japonia, în urma cutremurului cu magnitudinea 7,6. Niciun deces nu a fost înregistrat

09-12-2025 | 11:28
cutremur, Japonia
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite în urma unui cutremur puternic, de magnitudinea 7,6, care a avut loc luni în largul Japoniei, unde au fost înregistrate mai multe valuri de tsunami - de 70 de metri înălţime.

Cristian Matei

Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) a avertizat populaţia că acest cutremur, de magnitudinea 7,6, care a avut loc luni în mare, în largul regiunii Aomori, la ora locală 23.15 (15.15, ora României), ar putea să fie urmat de alte cutremure - în zilele următoare.

Şefa guvernului japonez Sanae Takaichi a cerut populaţiei să ia măsuri pentru a se proteja în cazul unor noi cutremure.

Între răniţi se află o persoană rănită grav pe Insula Hokkaido, cea mai nordică din arhipelag, potrivit News.ro, care citează Agenţia japoneză de gestionarea incendiilor şi catastrofelor, care a recomandat evacuarea a 28.000 de persoane.

La Sapporo, principalul oraş din Hokkaido, potrivit unui jurnalist AFP, pământul s-a zgâlţâit în mod violent timp de 30 de secunde, în timp ce alerte ţiuiau pe smartphone-uri pentru a-i alerta pe locuitori.

Marţi, în zori, locuitorii au constatat că unele drumuri au fost avariate, în timp ce zăpada începea să acopere solul în regiune.

”Atunci când am simţit cutremurul şi s-a declanșat sistemul de alertă, am ieşit pripit din casă. Ne ţineam copiii - o fată de doi ani şi un băiat de un an - în braţe. Acest cutremur mi-a amintit de catastrofa (de la Fukushima din 2011)”, a declarat AFP Daiki Shimohata, în vârstă de 33 de ani, un angajat municipal în oraşul Hashikami, în prefectura Aomori.

Obiecte au căzut (etajere) şi un fel de praf a căzut din tavan”, a constatat el, ducându-se în timpul nopţii într-una dintre sălile municipale cu întreţinerea cărora este însărcinat.

Aproximativ 2.700 de gospodării au fost private de electricitate în Aomori, potrivit agenţiei japoneze de presă Kyodo, News şi au fost semnalate numeroase incendii.

JMA a emis iniţial o alertă de tsunami prin care avertiza cu privire la valuri ce puteau atinge trei metri înălţime şi le-a cerut miilor de locuitori din regiune aflaţi cel mai aproape de epicentru să se pună la adăpost.

Circulaţia trenurilor de mare viteză (TGV) Shinkansen a fost suspendată în anumite zone, pe perioada verificării stării căilor ferate.

Compania Tohoku Electric Power a anunţat că nu s-a detectat nicio anomalie la cele două centrale nucleare cele mai apropiate - Centrala Nucleară Higashidori din Aomori şi Centrala Nucleară Onagawa situată în regiunea vecină Miyagi.

Regiunea este în continuare traumatizată de terbilul cutremur de magnitudinea 9.0 din martie 2011, care a declanşat un tsunami, soldat cu 18.500 de morţi sau dispăruţi.

Această catastrofă a antrenat fuziunea a trei dintre reactoarele Centralei Nucleare Fukushima - cel mai grav dezastru de acest fel de la catastrofa de la Cernobîl.

Japonia se află la joncţiunea a patru plăci tectonice, pe Centura de Foc a Pacificului, şi înregistrează una dintre cele mai puternice activităţi seismice din lume.

Arhipelagul, cu 125 de milioane de locuitori, înregistrează aproximativ 1.500 de cutremure pe an, majoritatea slabe, însă pagubele variază în funcţie de localizarea şi adâncimea la care au loc seismele.

