Cutremur la Real Madrid. Câte meciuri mai are la dispoziție Xabi Alonso pentru a-și salva postul. Răbdarea conducerii s-a dus

11-12-2025 | 15:49
xabi alonso
Getty

Înfrângerea echipei Real Madrid în faţa formaţiei Manchester City (1-2), miercuri, în Liga Campionilor slăbeşte şi mai mult poziţia lui Xabi Alonso.

Potrivit cotidianului iberic AS, răbdarea conducerii madrilene s-ar fi epuizat după acest eşec. Deşi îşi acordaseră până la Supercupa Spaniei (7-11 ianuarie) timp pentru a reflecta asupra viitorului antrenorului madrilen, acesta va fi supus unei evaluări mai devreme. Ziarul asigură că nu i s-a dat niciun ultimatum antrenorului, dar următoarele trei meciuri din Liga, la Alavés, împotriva FC Sevilla şi Real Betis, sunt acum considerate decisive pentru supravieţuirea sa pe banca madrilenă.

Miercuri, fanii de pe Bernabeu au însoţit înfrângerea echipei sale cu fluierături şi critici aspre la microfoanele mass-media spaniole, în jurul stadionului. Dar presa şi jucătorii au găsit circumstanţe atenuante pentru antrenorul spaniol, care a sosit vara trecută în locul lui Carlo Ancelotti. Atitudinea combativă a echipei şi sprijinul ferm al multor jucători pentru Alonso i-au oferit o mică pauză.

„Real Madrid continuă să pledeze pentru răbdare, dar, ca în orice situaţie, există limite”, explică AS. „Întrebarea la care încearcă să răspundă este dacă această echipă, acest antrenor şi acest lot pot redresa o situaţie deja mai mult decât îngrijorătoare”, a notat sursa citată, potrivit News.ro.

Alonso a afirmat că nu s-a întâlnit cu preşedintele Florentino Perez după înfrângere. „Nu, nu, nu, nu ne-am întâlnit. Am dat câteva interviuri rapide (scurte interviuri pentru mass-media care deţine drepturile) şi am venit direct aici”, a explicat el în cadrul conferinţei de presă.

El a mai mărturisit că a înţeles fluierăturile şi că este conştient de ameninţarea care planează asupra viitorului său la Madrid.

Sursa: News.ro

Etichete: real madrid, Xabi Alonso,

Dată publicare: 11-12-2025 15:49

Atacantul norvegian Erling Haaland a marcat al 55-lea său gol în Liga Campionilor, miercuri seara, în meciul câştigat de echipa sa, Manchester City, cu scorul de 2-1, pe terenul formaţiei Real Madrid.

Xabi Alonso spune că Real Madrid este „supărată” după eșecul cu 2-0 în fața Celtei Vigo și critică arbitrajul, cerând echipei să reacționeze în duelul cu Manchester City.

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu integralist, a provocat surpriza etapei în La Liga, dispunând duminică seara, în deplasare, cu 2-0, de Real Madrid, în etapa a 15-a din campionatul spaniol.  

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

