Cutremur la Real Madrid. Câte meciuri mai are la dispoziție Xabi Alonso pentru a-și salva postul. Răbdarea conducerii s-a dus

Potrivit cotidianului iberic AS, răbdarea conducerii madrilene s-ar fi epuizat după acest eşec. Deşi îşi acordaseră până la Supercupa Spaniei (7-11 ianuarie) timp pentru a reflecta asupra viitorului antrenorului madrilen, acesta va fi supus unei evaluări mai devreme. Ziarul asigură că nu i s-a dat niciun ultimatum antrenorului, dar următoarele trei meciuri din Liga, la Alavés, împotriva FC Sevilla şi Real Betis, sunt acum considerate decisive pentru supravieţuirea sa pe banca madrilenă.

Miercuri, fanii de pe Bernabeu au însoţit înfrângerea echipei sale cu fluierături şi critici aspre la microfoanele mass-media spaniole, în jurul stadionului. Dar presa şi jucătorii au găsit circumstanţe atenuante pentru antrenorul spaniol, care a sosit vara trecută în locul lui Carlo Ancelotti. Atitudinea combativă a echipei şi sprijinul ferm al multor jucători pentru Alonso i-au oferit o mică pauză.

„Real Madrid continuă să pledeze pentru răbdare, dar, ca în orice situaţie, există limite”, explică AS. „Întrebarea la care încearcă să răspundă este dacă această echipă, acest antrenor şi acest lot pot redresa o situaţie deja mai mult decât îngrijorătoare”, a notat sursa citată, potrivit News.ro.

Alonso a afirmat că nu s-a întâlnit cu preşedintele Florentino Perez după înfrângere. „Nu, nu, nu, nu ne-am întâlnit. Am dat câteva interviuri rapide (scurte interviuri pentru mass-media care deţine drepturile) şi am venit direct aici”, a explicat el în cadrul conferinţei de presă.

El a mai mărturisit că a înţeles fluierăturile şi că este conştient de ameninţarea care planează asupra viitorului său la Madrid.

