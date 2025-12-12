Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”

12-12-2025
Șeful NATO vine cu un avertisment îngrijorător. Mark Rutte spune că Europa trebuie "să se pregătească pentru un război așa cum numai bunicii noștri au îndurat".

Știrile PRO TV


În tot acest timp, Donald Trump este „extrem de frustrat" de modul în care decurg negocierile pentru pace în Ucraina, anunță purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă.

Președintele american vrea să vadă „acţiuni" și s-a cam săturat de întâlniri inutile, mai transmite același oficial de la Washington.

Mark Rutte: ”Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol. Rusia a readus războiul în Europa și trebuie să fim pregătiți pentru amploarea lui, așa cum au îndurat bunicii și străbunicii noștri”.

Șeful NATO transmite încă o dată aliaților că singura modalitate prin care Europa poate evita un război este prin înarmare.

Între timp, Casa Albă dă de înțeles că președintele Donald Trump nu mai are răbdare.
Întâlnirile și negocierile cu privire la războiul din Ucraina i se par o pierdere de vreme.

Karoline Leavitt, purtător de cuvânt Casa Albă: ”Președintele este extrem de frustrat din cauza ambelor părți ale acestui război și s-a săturat de întâlniri doar de dragul întâlnirilor. Nu mai vrea discuții, vrea acțiune, vrea ca acest război să se încheie”.

Potrivit Kievului, Statele Unite fac presiuni ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas și să fie creată o zonă economică liberă, în porțiunea aflată acum sub controlul ucrainean. Totuși, rămâne neclar cine ar urma să conducă acel teritoriu.

Totodată, Volodimir Zelenski încearcă să-l asigure pe Donald Trump că este gata să organizeze alegeri în Ucrina.

Volodimir Zelenski: ”Putem încerca să organizăm alegeri. Ucraina nu se ascunde de democrație. Dar pentru a face posibile alegerile, trebuie să existe o componentă de securitate. Iar America poate ajuta cel mai mult în acest sens. Dacă este nevoie de alegeri acum, trebuie să existe o încetare a focului măcar pe perioada procesului de vot. Credem că America ar trebui să discute cu rușii despre acest aspect”.

Pe de altă parte, Wall Street Journal face dezvaluiri despre planul de pace. Statele Unite vor ca europenii sa reia achizitiile de energie din Rusia, iar companiile americane ar urma să faca investitii majore in sectoare strategice din Rusia, de la extracția de metale rare până la exploatarea petrolului în Arctica.

Unii oficiali europeni compară aceste propuneri cu planul nerealist al președintelui Donald Trump de a transforma Fâșia Gaza în "Riviera Orientului Mijlociu".

Alții consideră că planul său este o versiune economică a conferinței de la Yalta, din 1945, în cadrul căreia învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial au împărțit Europa.

