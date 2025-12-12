Comandantul trupelor NATO din Europa vine în vizită în România. Care este scopul deplasării. Anunțul MApN

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și comandant al Comandamentului European al SUA, vor efectua marți, 16 decembrie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu, potrivit comunicatului MApN.

Care este scopul vizitei

Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de comandant al Comandamentului European al SUA (USEUCOM) și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), fiind responsabil pentru conducerea strategică a operațiilor NATO desfășurate pe întreg teritoriul european.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













