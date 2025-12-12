Comandantul trupelor NATO din Europa vine în vizită în România. Care este scopul deplasării. Anunțul MApN

12-12-2025 | 17:27
Alexus G. Grynkewich
Comandantul trupelor NATO din Europa, generalul american Alexus G. Grynkewich, vine în vizită în România săptămâna viitoare, a anunțat MApN. 

Claudia Alionescu

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și comandant al Comandamentului European al SUA, vor efectua marți, 16 decembrie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu, potrivit comunicatului MApN

Care este scopul vizitei

Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de comandant al Comandamentului European al SUA (USEUCOM) și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), fiind responsabil pentru conducerea strategică a operațiilor NATO desfășurate pe întreg teritoriul european.

