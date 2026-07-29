Partidul „Rassemblement National” (RN) al lui Marine Le Pen s-a opus ani de zile reglementărilor ecologice. Cu toate acestea, formațiunea profită de cele mai grave incendii din ultimii ani pentru a susține că guvernul președintelui Emmanuel Macron eșuează în îndeplinirea uneia dintre obligațiile sale fundamentale: protejarea oamenilor și a locuințelor acestora, scrie POLITICO, citează News.ro.

Edwige Diaz, deputată a Rassemblement National și aliată apropiată a lui Le Pen din regiunea Gironde, afectată de incendii, afirmă că aceste incendii sunt cele mai recente dintr-o serie de crize – de la fenomene meteorologice extreme la îngrijorări legate de criminalitate și siguranța copiilor – care scot la iveală incapacitatea generală a guvernului de a proteja populația.

„Toate propunerile pe care le-am prezentat de ani de zile împreună cu Marine și Jordan (Bardella)... ne dăm seama astăzi că acestea sunt singurele care ne-ar fi putut scuti de aceste situații, de la protejarea noastră împotriva incendiilor forestiere până la salvarea copiilor noștri”, a spus ea. „Evenimentele actuale, din păcate, ne dau dreptate”, a subliniat Diaz.

Rămâne incert dacă acest argument va câștiga teren. Însă RN s-ar putea să nu aibă nevoie ca alegătorii să considere partidul o autoritate în materie de schimbări climatice; șansa sa rezidă mai degrabă în credibilitatea în scădere a partidelor care au guvernat Franța și în sentimentul unor alegători că statul nu mai este capabil să-i protejeze, notează POLITICO.

Un studiu recent comunicat POLITICO – bazat pe patru grupuri de discuție cu foști alegători de centru și de centru-stânga care păreau puțin dispuși să mai susțină aceste partide – a relevat referiri repetate la o țară care se destramă. Participanții au menționat o serie de crize recente, inclusiv uciderea unei fete de 11 ani de către un suspect cunoscut anterior de poliție, ca dovadă a faptului că guvernul nu reușește să acționeze.

Această frustrare se extinde și la pregătirea pentru schimbările climatice. Într-un sondaj YouGov publicat luna aceasta, 74% dintre cei chestionați s-au declarat nemulțumiți de politicile lui Macron privind adaptarea la schimbările climatice.

„RN beneficiază în mod automat de pe urma poziționării sale antisistem ori de câte ori apare un eveniment de actualitate care dă impresia, pe bună dreptate sau nu, că guvernări succesive nu au luat măsuri eficiente pentru a aborda dificultățile cu care se confruntă poporul francez”, a declarat Mathieu Gallard, director de cercetare la Ipsos France, o firmă de sondaje.

Aerul condiționat, o soluție exploatată de RN

Incendiile au mistuit peste 1.000 de kilometri pătrați în sud-vestul Franței de la începutul verii – o suprafață de aproximativ 10 ori mai mare decât Parisul – și au forțat peste 200.000 de oameni să-și părăsească locuințele. Apărute după ce un val de căldură extremă a lăsat zonele rurale foarte uscate, acestea au ars deja o suprafață de aproape două ori mai mare decât în timpul ultimului sezon devastator de incendii din 2022.

Imaginile din regiunea Bordeaux, cuprinsă de flăcări, regiune care găzduiește o populație numeroasă și multe destinații turistice populare, au adâncit starea de spirit deja sumbră atât în rândul clasei politice, cât și al cetățenilor obișnuiți. Macron a efectuat luni o vizită neanunțată în zonă pentru a se întâlni cu pompierii locali și a făcut apel la unitate națională, în timp ce guvernul său încearcă să țină sub control criticile aduse modului său de reacție.

Le Pen însăși a adoptat un ton mai reținut. Într-o postare pe X, ea a afirmat că imaginile au umplut țara de groază, a oferit sprijin victimelor și familiilor evacuate și a lăudat pompierii și forțele de protecție civilă pentru „sacrificiul lor excepțional”. Ea nu a criticat direct guvernul.

În timp ce Franța s-a confruntat cu o caniculă record, RN a plătit până acum un preț politic redus pentru lipsa sa de credibilitate în ceea ce privește politica climatică și de mediu. În schimb, partidul a încercat să concentreze atenția asupra adaptării – modul în care guvernul protejează populația de consecințele încălzirii climatice – mai degrabă decât asupra măsurilor de reducere a emisiilor. În timpul unui val de caniculă din iunie, acesta a propus asistență financiară pentru instalarea aparatelor de aer condiționat în locuințe și clădiri publice, prezentând planul ca un răspuns imediat la preocupările alegătorilor cu privire la sănătatea și siguranța lor.

Manevre politice vs. vulnerabilități

Propunerea a atras atenția, spune Gallard, dar acesta se întreabă dacă incendiile forestiere vor oferi RN aceeași oportunitate politică. „Nu sunt sigur că vor beneficia enorm în acest caz, deoarece au o credibilitate foarte limitată în ceea ce privește problemele de mediu”, a spus el.

RN a avut dificultăți în a explica modul în care ar fi finanțată propunerea sa privind aerul condiționat. Oponenții au respins-o ca fiind o manevră politică de fațadă din partea unui partid care s-a opus în repetate rânduri măsurilor menite să limiteze schimbările climatice. Cu toate acestea, propunerea a scos la iveală o vulnerabilitate în rândul partidelor principale. Pe măsură ce alegătorii devin din ce în ce mai preocupați de efectele imediate ale căldurii, incendiilor și altor fenomene meteorologice extreme, dezbaterea politică se îndreaptă de la obiectivele climatice pe termen lung către întrebarea dacă guvernele pot proteja populația chiar acum.

Rivalii de stânga, care militează de mult timp pentru măsuri mai ferme de combatere a schimbărilor climatice, ripostează că partidul a votat în mod constant împotriva planurilor menite să abordeze cauzele profunde ale acestora, atât la nivelul UE, cât și la nivel național. „La un moment dat, fiecare va trebui să răspundă pentru pozițiile sale în fața publicului și în fața istoriei”, a postat pe Facebook Raphaël Glucksmann, europarlamentar de centru-stânga și candidat la președinție. „De luni de zile și de ani de zile, dreapta și extrema dreaptă sunt angajate într-o luptă neîncetată împotriva agendei climatice europene”, a adăugat el.

Diaz, din partea RN, a răsturnat acest argument, acuzând chiar normele de mediu că împiedică reacția adecvată. Ea a indicat normele antipoluare impuse de UE privind echipamentele de stingere a incendiilor ca exemplu de politici care, potrivit ei, sunt prost adaptate la condițiile de pe teren. „Cei care pretind că se află în prima linie a problemelor de mediu au impus politici care sunt acum responsabile pentru situația actuală”, a spus Diaz. „Dacă există astăzi un partid care poate salva mediul, acela este al nostru”, s-a lăudat ea.