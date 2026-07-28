Casele milionarilor, distruse în incendiile devastatoare din Franța. Noi imagini apocaliptice | GALERIE FOTO

În ceea ce reprezintă unul dintre cele mai devastatoare evenimente din țară de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, peste 240 de proprietăți au fost complet distruse – multe dintre ele fiind considerate case de vacanță deținute de parizieni milionari, scrie Daily Mail.

Incendiul, care a izbucnit pe 12 iulie în pădurile de pe Cap Ferret, s-a apropiat constant de Bordeaux de atunci, din cauza vânturilor puternice care au alimentat flăcările spre vest.

Pe ambele sensuri de circulație ale drumului D106, între localitățile Saint-Jean-D'Illac și Lége-Cap-Ferret, casă după casă nu mai este acum decât moloz înnegrit.

O vilă din apropierea localității Blagon s-a prăbușit sub efectul căldurii intense a infernului.

Grădina era presărată cu resturi de zidărie, metal ars și lemn, flancată de rămășițele unui pick-up Toyota carbonizat pe aleea de acces.

Flăcările au cuprins pădurea din jur sâmbătă seara, înainte de a se răspândi rapid către clădirea cu un singur etaj.

Apa din piscina neacoperită este murdară, suprafața ei fiind acoperită de un strat gros de funingine plutitoare, în timp ce țiglele sparte zăceau împrăștiate pe pământ de o parte și de alta a rămășițelor casei. Între timp, un cablu electric căzut continua să scânteie amenințător lângă poarta din față.

În interior, în ceea ce odinioară era bucătăria, un cuptor independent, scheletele a trei scaune și două radiatoare sunt singurele obiecte care mai pot fi identificate printre dărâmăturile care acoperă încăperea.