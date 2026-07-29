Ministrul Culturii, Dan Suruceanu, susţine că măsura face parte din eforturile de reducere a cheltuielilor publice. În schimb, în această zi va fi organizat, ca şi în anii precedenţi, Marea Dictare Naţională, relatează NewsMaker.md, citat de News.ro.

"Pentru optimizarea cheltuielilor, propunem să excludem din programul iniţial organizarea de către Ministerul Culturii a unui concert de Ziua limbii Române. În această zi, Ministerul Educaţiei organizează, în mod tradiţional, Marea Dictare Naţională - un eveniment simbolic, foarte frumos", a declarat ministrul Culturii.

Premierul Vasile Tofan a declarat, la rândul său, că i-a cerut ministrului Culturii să reducă cheltuielile pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenţei şi Zilei Limbii Române. Oficialul a făcut apel la Cabinetul de miniştri să susţină proiectul, ca şi "statul să tragă cureaua, nu doar cetăţenii".

"Domnule Suruceanu, mulţumesc pentru curaj şi pentru reacţii prompte. (…) Eu cred că putem să facem cu mult suflet şi inimă, dar nu neapărat cu tare mulţi bani. De asta cred că şi moldovenii vor înţelege. Avem concert pe 27 - care iarăşi îl vom face mai modest - şi nu e neapărat să avem încă un concert şi pe 31. Pe 31 sărbătorim limba română şi facem o dictare naţională, care mi se pare o tradiţie foarte frumoasă. Nu e neapărat să avem încă un concert", a declarat premierul Vasile Tofan.

Ziua Independenţei este sărbătorită, în fiecare an, pe data de 27 august. În acest an, autorităţile vor organiza, după o pauză de mai mulţi ani, şi o paradă militară. Seara va culmina cu un concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Ministrul Culturii a anunţat că ministerul îşi propune să organizeze, pe parcursul anului, peste 20 de acţiuni culturale, educaţionale, comemorative şi festive dedicate celei de a 35-a aniversare de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.

Anterior, agenţia IPN a scris că organizarea evenimentelor dedicate celor 35 de ani de independenţă va costa 10 milioane de lei.