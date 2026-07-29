Acordul a fost semnat la Bucureşti, la 12 mai 2026 şi la Bruxelles, la 20 mai 2026 şi la 21 mai 2026, potrivit Agerpres.

Acordul a fost votat în forma iniţială, fără amendamente.

"Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanţare, a costurilor de administrare a lichidităţii, a costurilor serviciilor pentru cheltuielile de regie şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură de Ministerul Finanţelor conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvernul României, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale. (...) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, să convină cu Comisia Europeană amendamente la Acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Uniunea Europeană", se arată în proiect.

Proiectul urmează să intre şi în dezbaterea Senatului, care este for decizional în acest caz.