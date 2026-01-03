Operațiunea SUA din Venezuela, analizată de un expert: „ S-a desfășurat cu o viteză impresionantă”

Stiri externe
03-01-2026 | 14:21
Venezuela atac
Getty Images

Operaţiunea SUA în Venezuela din cursul nopţii pare să se fi desfăşurat cu „viteză impresionantă”, probabil cu implicarea forţelor speciale, potrivit unui specialist în muniţii şi informaţii care a vorbit cu CNN.

autor
Claudia Alionescu

N.R. Jenzen-Jones, directorul companiei de cercetare Armament Research Services, a declarat sâmbătă pentru CNN că operaţiunea „pare, la prima vedere, să fi fost desfăşurată cu o viteză şi precizie impresionante”.

„Combinaţia dintre aeronavele vizibile, prezenţa cunoscută a anumitor nave americane şi natura şi volumul atacurilor raportate în imaginile care circulă online au sugerat imediat că era în curs un raid cu ajutorul forţelor speciale (SOF)”, a spus el.

„Pe lângă cel puţin o duzină de elicoptere, operaţiunea probabil a fost susţinută de un pachet aerian robust, cuprinzând atât aeronave cu aripi fixe, cât şi cu aripi rotative, inclusiv aeronave specializate”, a spus Jenzen-Jones.

Operaţiunea probabil a necesitat o planificare amplă, dar până în prezent, „numărul şi natura” atacurilor raportate sugerează un „set limitat de ţinte”.

Citește și
soldati sua, soldati americani
Președintele Nicolas Maduro, capturat de Delta Force. Cum a acționat unitatea de elită a SUA în Venezuela

La rândul său, Venezuela dispune de „sisteme robuste de apărare aeriană şi forţe militare, paramilitare şi de aplicare a legii distribuite la nivel local” în Caracas, a arătat Jenzen-Jones, ceea ce înseamnă că un raid de acest tip ar fi fost „dificil de realizat cu viteza şi precizia demonstrate aici”.

Însă, „în practică, corupţia, pregătirea deficitară, lipsa întreţinerii şi alţi factori reduc semnificativ această ameninţare”, a spus el referindu-se la forţa de ripostă venezueleană.

Românii și turiștii s-au relaxat la maximum în centrele spa din apropierea Bucureștiului: „Este ok un înot”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, analiza, expert, venezuela, operatiune,

Dată publicare: 03-01-2026 14:11

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Primele reacții din UE după anunţul capturării lui Maduro. Kaja Kallas invocă siguranţa cetăţenilor europeni
Stiri externe
Primele reacții din UE după anunţul capturării lui Maduro. Kaja Kallas invocă siguranţa cetăţenilor europeni

Uniunea Europeană urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Venezuela şi face apel la reţinere, în contextul escaladării tensiunilor, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia sa.

Președintele Nicolas Maduro, capturat de Delta Force. Cum a acționat unitatea de elită a SUA în Venezuela
Stiri externe
Președintele Nicolas Maduro, capturat de Delta Force. Cum a acționat unitatea de elită a SUA în Venezuela

O operaţiune militară a SUA, sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană.

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump
Stiri externe
De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, care a fost scos din ţară, a declarat preşedintele Donald Trump.

Urme de incendiu la o bază aeriană din Caracas. Venezuela acuză o „agresiune militară” a SUA și declară stare de urgență
Stiri externe
Urme de incendiu la o bază aeriană din Caracas. Venezuela acuză o „agresiune militară” a SUA și declară stare de urgență

Urme de foc, distrugeri ale gardului de securitate și pagube în zona adiacentă au fost constatate sâmbătă dimineață la Baza Aeriană Generalisimo Francisco de Miranda, cunoscută sub numele de La Carlota, principalul aeroport militar din Caracas.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28