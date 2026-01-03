Urme de incendiu la o bază aeriană din Caracas. Venezuela acuză o „agresiune militară” a SUA și declară stare de urgență

03-01-2026 | 12:22
explozie aeroport caracas
X

Urme de foc, distrugeri ale gardului de securitate și pagube în zona adiacentă au fost constatate sâmbătă dimineață la Baza Aeriană Generalisimo Francisco de Miranda, cunoscută sub numele de La Carlota, principalul aeroport militar din Caracas.

autor
Mihai Niculescu

Incidentul are loc după ce autoritățile venezuelene au denunțat o agresiune militară din partea Statelor Unite.

Potrivit agenției EFE, pe lângă incendiul observat în perimetrul bazei, resturi de copaci și distrugeri au fost vizibile pe autostrada principală din Caracas, aflată în imediata apropiere a instalației militare. În zonă a fost remarcat și personal în uniformă, prezent în vehicule care patrulau perimetrul, transmite Agerpres.

Explozii și detonări, însoțite de survolări de aeronave, au fost auzite sâmbătă dimineață devreme în Caracas, dar și în statele Miranda, Aragua și La Guaira. Pe rețelele sociale au circulat imagini cu explozii în mai multe puncte ale capitalei, iar utilizatori au semnalat detonări inclusiv în apropierea Fortului Tiuna, cea mai importantă bază militară a țării, situată în vestul orașului.

Maduro declară stare de urgență națională

În acest context tensionat, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul național, acuzând în mod direct administrația de la Washington.

Nicolas Maduro
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China

Maduro a denunțat o agresiune militară comisă de actualul guvern al Statelor Unite, în urma exploziilor produse în cursul dimineții de sâmbătă.

Declarația vine pe fondul amenințărilor lansate anterior de administrația președintelui american Donald Trump, care a vorbit despre o posibilă desfășurare militară în zona Caraibelor și despre eventuale atacuri terestre.

Atac anunțat de Trump, fără localizare clară

Vineri, Donald Trump a anunțat un atac asupra unei „instalații majore”, descris ca parte a campaniei SUA împotriva unei rețele de trafic de droguri despre care Washingtonul susține că este condusă de Venezuela. Liderul american nu a precizat dacă atacul a avut loc pe teritoriul venezuelean.

Ulterior, luni, Trump a indicat că atacul ar fi vizat un doc, dar fără a oferi detalii privind locația exactă.

Potrivit unui articol publicat de New York Times, Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) ar fi efectuat săptămâna trecută un atac cu drone asupra unei instalații portuare din Venezuela, informație care nu a fost confirmată oficial.

Reacția lui Maduro privind apărarea țării

Joi, într-un interviu acordat presei, Nicolas Maduro a evitat să confirme sau să infirme existența unui atac terestru, dar a făcut o declarație fermă privind capacitatea defensivă a țării:

Sistemul de apărare al ţării sale a garantat şi va garanta integritatea teritorială a Venezuelei”, a spus liderul de la Caracas.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 03-01-2026 12:15

