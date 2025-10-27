Cum au fraudat doi studenți chinezi companiile feroviare din Anglia și au obținut 140.000 de lire sterline

Studenți fraudă Anglia
X/ British Transport Police

Doi studenți chinezi au fost închiși în Anglia, după ce au înșelat companiile feroviare, cerând compensații pentru trenuri întârziate pe care nici măcar nu le-au folosit.

Claudia Alionescu

Li Liu, 26 de ani, și Wanqing Yu, 25 de ani, au reușit să obțină aproximativ 140.000 de lire sterline pentru a-și acoperi cheltuielile de trai și taxele universitare în orașul Leeds, relatează metro.co.uk

Curtea Regală din Leeds a aflat că cei doi au folosit identități false, conturi de email temporare și transferuri bancare internaționale pentru a păcăli companiile feroviare să le plătească.

Frauda a fost descoperită de CrossCountry Trains, care a realizat ce tip de scam foloseau Liu și Yu doar după ce aceștia efectuaseră 447 de tranzacții frauduloase.

Alte companii feroviare au descoperit ulterior că și ele fuseseră ținta schemei lui Liu și Yu, care a durat din octombrie 2021 până în februarie anul acesta.

Detectivii au observat un tipar comun în tranzacții: cei doi foloseau mereu nume false și adrese care nu erau reale.

Adresele de email folosite proveneau din China.

Conturile bancare virtuale au fost apoi folosite pentru a muta banii rapid. Detectivii au urmat traseul până la o companie care procesa taxe universitare și alte conturi folosite pentru retragerea banilor în Jiangxi, China.

Poliția feroviară britanică i-a prins în cele din urmă pe cei doi când un serviciu de redirecționare a corespondenței a trimis formularele de rambursare a întârzierilor la adresa reală a lui Liu și Yu din Yorkshire, în loc de adresele false pe care le-au pus pe formulare.

Poliția a intervenit și i-a arestat. Ancheta a arătat că Liu și-a plătit întreaga taxă universitară prin această fraudă, iar Yu și-a achitat astfel cea mai mare parte a datoriilor de student.

Liu a recunoscut că a comis fraudă prin falsă reprezentare și conspirație pentru obținerea de bunuri dobândite ilegal și a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare de Curtea Regală din Leeds.

Yu a pledat, de asemenea, vinovată pentru fraudă prin falsă reprezentare și conspirație pentru dobândirea de bunuri obținute ilegal, primind o pedeapsă de 17 săptămâni de închisoare.

Sursa: metro.co.uk

