Un traseu care odinioară dura o oră cu feribotul a fost redus la aproximativ 40 de minute cu mașina, datorită uneia dintre cele mai ambițioase infrastructuri construite vreodată.

Întins pe 55 de kilometri, podul traversează 34 de mile peste Delta Râului Pearl și leagă trei mari centre urbane: Hong Kong, Zhuhai și Macao. Proiectul a necesitat nouă ani de lucrări intense și o investiție estimată la aproximativ 17 miliarde de euro.

De la feribot la autostradă

Înainte de construcția podului, traversarea dintre cele trei orașe se făcea cu feribotul și dura aproximativ o oră. Astăzi, aceeași rută poate fi parcursă în circa 40 de minute cu mașina, schimbând complet dinamica transportului regional.

Podul face parte dintr-un plan strategic al Chinei de a dezvolta „Greater Bay Area” într-un hub economic global. Noua conexiune rutieră îmbunătățește semnificativ mobilitatea și facilitează schimburile comerciale dintre Hong Kong, Macao și provincia Guangdong.

Structura include poduri cu deschideri lungi, insule artificiale și drumuri de legătură, toate concepute pentru a rezista unui mediu maritim extrem. Zona este cunoscută pentru taifunuri frecvente și condiții dificile de construcție.

Trei poduri, un design spectaculos

Secțiunea principală este formată din trei poduri de navigație – Jiuzhou, Jianghai și Qingzhou – proiectate pentru a permite trecerea navelor de mari dimensiuni printr-una dintre cele mai aglomerate rute maritime din China.

Inginerii au utilizat piloni cu un singur stâlp ancorați în fundul mării, reducând impactul asupra curenților și protejând fauna marină, inclusiv delfinul alb chinezesc, specie aflată în pericol.

Cele trei structuri principale sunt suspendate pe cabluri și au fost proiectate cu designuri diferite ale turnurilor, pentru un efect vizual unitar, dar variat, vizibil de pe uscat, mare și din aer.

Podul Jiuzhou a păstrat forma inițială a turnurilor în stil de vele, în urma modificărilor de proiect. Compania de consultanță Arup a contribuit la proiectare, insule artificiale și conexiuni rutiere și de tunel pe ambele capete ale podului.