(P) „Nu a irosit nici 1% din șansele noastre” — povestea unei sarcini obținute după 3 proceduri FIV eșuate

.În cazul Norei, o pacientă de 39 de ani, drumul către maternitate a fost unul lung și dureros. Înainte să ajungă la Fertility Institute, parte din Rețeaua de sănătate Regina Maria, trecuse deja prin trei proceduri FIV nereușite, o sarcină oprită din evoluție și o sarcină extrauterină care a dus la pierderea unei trompe uterine. În plus, investigațiile arătaseră că avea o rezervă ovariană redusă, ceea ce făcea ca șansele de a obține o sarcină să fie și mai mici.

Cazul ei a fost preluat de Dr. Diana Cocei, medic primar obstetrică-ginecologie, specializat în infertilitate și embriologie, care a ales să nu aplice o abordare standard, ci să construiască tratamentul în funcție de particularitățile pacientei. Astăzi, Nora este însărcinată în luna a VII-a și așteaptă o fetiță.

O ultimă încercare după 2 sarcini pierdute și 3 proceduri FIV nereușite

Nora și soțul ei încercau de mai mult timp să devină părinți, iar în 2021, după mai multe episoade medicale dificile, au înțeles că obținerea unei sarcini pe cale naturală devenise puțin probabilă. Sarcina extrauterină a fost unul dintre cele mai grele momente. Nu doar că pierduse o sarcină, dar fusese nevoie și de îndepărtarea chirurgicală a trompei uterine stângi, ceea ce îi reducea și mai mult șansele de a concepe natural.

A urmat diagnosticul de rezervă ovariană redusă, iar fertilizarea in vitro a devenit soluția medicală recomandată. Nora a trecut prin trei proceduri FIV, în altă clinică, însă de fiecare dată rezultatul a fost negativ. După ultimul eșec, ea și soțul ei au simțit că nu mai au putere să continue.

„Erau prea multe încercări nereușite, prea multe speranțe în van. Eram obosiți și dezamăgiți și ne-am resemnat. Când m-am mai liniștit puțin, după ultimul FIV ratat, am găsit resurse să caut alternative. Așa am aflat de Fertility Institute și de doamna doctor Diana Cocei. Erau doar lucruri bune și despre clinică, și despre medic. I-am spus soțului meu să mergem măcar la o consultație”, povestește Nora.

Acea consultație a schimbat însă complet felul în care cei doi priveau situația. Deși erau epuizați emoțional după încercările eșuate, au plecat din cabinet cu sentimentul că mai există o șansă.

„Prima consultație a fost decisivă și ne-a schimbat complet pe amândoi. Nu doar că ne-am hotărât să mai încercăm o dată, dar am plecat din cabinetul medicului cu cea mai bună stare sufletească și convinși că de data asta o să reușim. Acum pregătim camera copilului și abia așteptăm să vină pe lume fetița noastră”, spune Nora.

De ce procedurile FIV nu pot fi abordate la fel pentru toate pacientele?

În fertilizarea in vitro, vârsta pacientei, rezerva ovariană, istoricul medical, intervențiile chirurgicale anterioare, calitatea ovocitelor, starea uterului și echilibrul hormonal sunt factori care pot influența rezultatul. De aceea, un protocol care funcționează pentru o pacientă poate să nu fie potrivit pentru alta.

În cazul Norei, abordarea standard nu adusese rezultatul dorit. Ciclurile FIV anterioare, realizate înainte de a ajunge la Fertility Institute, nu au dus la o sarcină viabilă, iar pacienta ajunsese să simtă că șansele ei sunt aproape inexistente.

„Am înfruntat eșec după eșec. Și nu a fost deloc ușor, dimpotrivă. Este greu de explicat prin ce treci, cum speranțele se năruie, câtă voință trebuie să ai ca să poți încerca din nou. La fel, îmi este greu să spun cât de frustrant este să ți se spună că șansele tale sunt aproape nule”, mărturisește pacienta.

„FIV înseamnă să alegi pașii care se potrivesc cel mai bine cu organismul femeii”

Pentru Dr. Diana Cocei, cheia a fost să privească întregul tablou medical și emoțional al pacientei, nu doar diagnosticul de infertilitate. Asta a însemnat o procedură FIV personalizată, cu decizii adaptate în fiecare etapă.

„Personalizarea protocolului în FIV înseamnă să alegi pașii care se potrivesc cel mai bine cu organismul femeii. Înseamnă să iei în calcul fiecare detaliu și să ajustezi în timp real fiecare decizie pe care o iei. Este o muncă de echipă, din care face parte endocrinologul, nutriționistul, hematologul, dar și medicul urolog, pentru că vorbim de un cuplu, unde ambii parteneri sunt pacienți”, explică dr. Diana Cocei.

Pentru Nora, medicul a ales un protocol de stimulare ovariană scurt, recomandat frecvent femeilor cu rezervă ovariană scăzută sau cu răspuns redus la tratamente anterioare. Acest tip de protocol presupune administrarea tratamentului hormonal pe o perioadă mai scurtă și monitorizarea atentă a modului în care organismul răspunde.

Ecografiile și analizele hormonale repetate au ajutat medicul să decidă momentul optim pentru recoltarea ovocitelor. În locul unei scheme aplicate mecanic, tratamentul a fost ajustat în funcție de răspunsul real al pacientei.

„Protocolul adoptat a funcționat. Am obținut patru ovocite și ulterior un blastocist euploid, adică un embrion bine dezvoltat, cu o structură internă foarte bună, care a evoluat bine în laborator. Decizia ulterioară a fost aceea de a vitrifica embrionul. Am păstrat astfel șansele maxime de implantare, urmând ca transferul să fie realizat în momentul cel mai favorabil pentru obținerea unei sarcini”, spune dr. Diana Cocei.

Această decizie a fost importantă pentru că, în FIV, obținerea unui embrion de calitate este doar o parte a procesului. La fel de important este ca transferul embrionului să aibă loc atunci când uterul este pregătit să îl primească. Cu alte cuvinte, șansele de reușită depind și de sincronizarea dintre embrion și endometru, mucoasa care căptușește interiorul uterului.

Comunicarea deschisă cu medicul și sentimentul că fiecare pas este monitorizat atent

Pentru Nora, schimbarea nu a fost doar medicală. A contat enorm felul în care medicul a comunicat cu ea și cu soțul ei. După proceduri anterioare trăite cu sentimentul că totul se întâmplă prea repede, de această dată pacienta a simțit că fiecare pas este explicat, cântărit și făcut cu grijă.

„Am ascultat fiecare sfat pe care l-am primit. Comunicarea cu medicul a fost mai mult decât perfectă. A fost umană, sinceră, firească. M-am simțit ajutată, înțeleasă. La precedentele proceduri FIV totul a fost pe repede înainte. De data asta am simțit că doamna doctor a făcut tot ceea ce a fost posibil și nu a irosit nici 1% din șansele noastre de a obține o sarcină”, mărturisește Nora.

Într-un proces precum fertilizarea in vitro, relația dintre pacientă și medic este esențială. Investigațiile, tratamentele și deciziile medicale sunt doar o parte din parcurs. Cealaltă parte ține de încredere, de echilibru emoțional și de sentimentul că pacienta nu este singură în fața diagnosticului.

Nora spune că, pe tot parcursul tratamentului, a avut un tonus psihic bun și a simțit că poate merge mai departe cu încredere.

„Echilibrul psihic pe care l-am avut, și eu, și soțul meu, ne-a fost indus de medic. Calmul, deschiderea și relația umană pe care medicul a construit-o cu noi, pentru că de la medic pleacă energia asta pozitivă, eu cred că au contribuit fundamental la reușită”, spune viitoarea mamă.

Momentul potrivit pentru embriotransfer

După vitrificarea embrionului, Nora a așteptat momentul potrivit pentru embriotransfer. Nu a fost o decizie grăbită. Medicul a urmărit ca transferul să aibă loc atunci când endometrul era pregătit, astfel încât embrionul să aibă cele mai bune șanse de implantare.

În practică, embriotransferul poate avea loc pe ciclu natural, pe ciclu stimulat sau pe ciclu artificial. Alegerea depinde de particularitățile fiecărei paciente și de modul în care organismul răspunde. În cazul transferului pe ciclu natural, medicul urmărește momentul ovulației și fereastra de implantare, perioada în care uterul este cel mai receptiv.

„Obținerea sarcinii îmi confirmă, mie ca medic, că dacă iei în considerare fiecare detaliu și optimizezi tratamentul, șansele de reușită cresc semnificativ, chiar și în situațiile foarte dificile”, explică dr. Diana Cocei.