Președintele a părut încrezător că Teheranul și Washingtonul vor ajunge la un acord. Acesta trebuie neapărat să fie unul „grozav”, nu doar „bun” - a mai spus Trump.

Casa Albă a transmis că presupusul memorandum de înțelegere, de care a vorbit ieri televiziunea publică iraniană, este o invenție.

La ședința de cabinet, Trump a negat că a ajuns la o înțelegere preliminară cu Iranul, cum a anunțat televiziunea iraniană.

Donald Trump, președintele Stalor Unite: ”Iranul negociază fără energie. Dar vom vedea ce se întâmplă. Poate va trebui să reluăm atacurile și să ducem lucrurile până la capăt. Poate că nu”.

Dar se duc în continuare discuții, iar președintele își păstrează optimismul...

Donald Trump, președintele Stalor Unite: ”Pot spune că putem încheia un acord bun chiar acum, dar poate nu unul excelent, iar dacă nu este un acord excelent, nu îl vom încheia”.

Trump a insistat că nu resimte presiune politică pe plan domestic, deși alegerile pentru Congres din noiembrie se apropie cu pași repezi.

Donald Trump, președintele Stalor Unite: ”Nu cred că au de ales. Întregul lor sistem economic s-a prăbușit. Au crezut că pot rezista mai mult decât mine, că mă vor ține în șah. Pe mine nu mă interesează alegerile de la mijloc de mandat”.

Televiziunea iraniană de stat a prezentat un memorandum de înțelegere preliminar și neoficial, care ar fi fost convenit de Statele Unite și de Iran.

Conform documentului, americanii ar urma să ridice blocada și să-și retragă forțele din regiune, în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz.

O altă prevedere, ridicarea sancțiunilor și dezghețarea unor fonduri iraniene din Qatar, a fost respinsă de Trump.

Donald Trump, președintele Stalor Unite: ”Nu, nu discutăm despre relaxarea sancțiunilor sau despre dezghețarea unor fonduri iraniene. Când se vor comporta cum trebuie și vor face ce e corect, le vom da banii înapoi”.

Reporter: Ați accepta ca Rusia sau China să preia stocul lor de uraniu puternic îmbogățit din Iran?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Nu, nu mi-ar conveni, chiar deloc.

Trump a respins și ideea, vehiculată de Teheran, ca strâmtoarea Ormuz să fie controlată pe viitor de Iran și de Oman.

Donald Trump, președintele Stalor Unite: ”Strâmtoarea trebuie să fie deschisă pentru toată lumea. Noi o vom supraveghea. O vom monitoriza, dar nimeni nu o va controla. Omanul se va comporta ca toți ceilalți. Iar dacă va fi nevoie, o să-i distrugem. Ei înțeleg asta”.

Președintele a sugerat că ar putea refuza să semneze un acord de pace cu Teheranul, dacă alte state din Orientul Mijlociu nu se vor alătura Acordurilor Abraham, convenite în primul mandat Trump, care normalizează relațiile cu Israelul.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Mi-aș dori ca ei să se alăture Acordurilor Abraham. Ar fi un moment istoric dacă ar face acest lucru și, sincer, cred că ne datorează acest lucru. Nu sunt sigur că ar trebui să încheiem înțelegerea cu Iranul dacă nu sunt semnate și Acordurile”.

Casa Albă a respins ca fiind „invenții” informațiile prezentate de presă iraniană.