Cazul vizează articole despre presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein și vine după ce o primă plângere a fost respinsă de un judecător din motive procedurale.

În centrul procesului se află un articol publicat de WSJ, care susținea existența unei felicitări de ziua de naștere adresate lui Jeffrey Epstein, ce ar fi purtat semnătura lui Trump. Președintele și echipa sa juridică resping ferm acuzațiile, susținând că documentul este un fals.

„Felicitarea este un fals”, au afirmat Trump și avocații săi, chiar și după ce documentul a fost făcut public de legislatori implicați în ancheta privind cazul Epstein.

„Reputație pătată” și despăgubiri de miliarde

În forma actualizată a plângerii, Trump solicită aceeași sumă ca în acțiunea inițială – cel puțin 10 miliarde de dolari. Avocații săi susțin că publicarea informațiilor a avut un impact „copleșitor” asupra imaginii și situației sale financiare.

„Pârâții au ignorat în mod imprudent dacă afirmațiile erau adevărate sau au evitat intenționat aflarea adevărului”, se arată în documentele depuse la tribunalul federal din Miami.

Grupul Dow Jones, proprietarul WSJ, a transmis că are încredere deplină în acuratețea materialelor publicate și că se va apăra ferm în instanță.

Compania îi include în proces pe Rupert Murdoch, News Corp, CEO-ul Robert Thomson și doi jurnaliști ai publicației.

Judecătorul a respins prima plângere

Cazul a fost deja analizat anterior de un judecător federal, care a respins acțiunea inițială a lui Trump. Magistratul a stabilit că nu a fost demonstrată existența „intenției răuvoitoare”, un criteriu esențial în procesele de defăimare care implică persoane publice.

„Acest criteriu impune dovada că pârâtul știa sau ar fi trebuit să știe că informația este falsă”, a precizat instanța.

Procesul împotriva WSJ se adaugă altor acțiuni similare intentate de Trump împotriva unor instituții media precum New York Times, BBC și Des Moines Register, toate contestând acuzațiile în instanță.

În paralel, criticii susțin că astfel de procese fac parte dintr-o strategie mai amplă de presiune asupra presei, în timp ce administrația Trump a fost acuzată că a încercat să limiteze accesul jurnaliștilor la instituții guvernamentale și să exercite presiuni asupra unor organizații media.