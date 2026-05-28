Cancerul rămâne principala cauză a deceselor legate de muncă în Uniunea Europeană, fiind responsabil pentru 100.000 de decese anual și expunând milioane de lucrători la factori de risc cancerigen în activitatea lor zilnică, potrivit Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA).

Acum, Workers' Exposure Survey, realizat de EU-OSHA, a constatat că 47,3% dintre lucrătorii analizați din toate sectoarele au fost expuși la cel puțin un factor de risc cancerigen în ultima săptămână de lucru, scrie euronews.com.

Sondajul a inclus 24.402 interviuri telefonice realizate între 2022 și 2023 cu angajați din Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda și Spania.

În rândul lucrătorilor din sănătate și asistență socială, 29,5% au raportat expunerea la unul sau mai mulți factori de risc cancerigen, iar 7,8% la doi sau mai mulți.

„În ciuda importanței lor, riscurile asociate expunerii la agenți cancerigeni în sectorul sănătății și asistenței sociale au fost istoric mai puțin vizibile decât în alte sectoare economice”, a declarat Michelle Turner, autoarea principală a studiului de la Institutul de Sănătate Globală din Barcelona (ISGlobal).

Sănătatea și asistența socială reprezintă unul dintre cele mai mari sectoare din Europa, angajând 11% din totalul forței de muncă – peste 21,6 milioane de persoane. Sectorul include locuri de muncă în spitale, azile și centre de îngrijire, cabinete medicale, precum și lucrători care oferă îngrijire la domiciliu.

Principalele riscuri

Studiul a estimat expunerea angajaților la 24 de factori de risc cancerigen cunoscuți în contextul muncii din UE, precum substanțe chimice industriale, factori fizici de risc, substanțe generate prin procese industriale și amestecuri chimice.

În rândul lucrătorilor din sănătate și asistență socială, cele mai frecvente expuneri au fost la:

radiații ionizante (7,4%),

emisii de gaze de eșapament diesel (6,2%),

radiații ultraviolete solare (6,1%),

formaldehidă (5,2%),

benzen (4,8%).

Formaldehida și oxidul de etilenă au fost expunerile estimate cel mai des la niveluri ridicate; ambele sunt compuși chimici utilizați pentru dezinfecție și sterilizare.

Cum sunt expuși lucrătorii

Oamenii pot fi expuși la mai mulți factori care contribuie la cancer de-a lungul vieții profesionale.

Expunerea la locul de muncă este o prioritate majoră pentru prevenirea cancerului, deoarece implică grupuri mari de persoane expuse la concentrații ridicate de substanțe periculoase pentru perioade îndelungate, potrivit Codului European Împotriva Cancerului.

Pentru lucrătorii din sănătate și asistență socială, riscurile variază de la substanțe chimice folosite la curățenie până la proceduri medicale care implică agenți periculoși.

Lucrul cu aparate cu raze X și radioizotopi crește expunerea la radiații ionizante, care, în apropiere și fără protecția necesară, pot provoca deteriorarea celulelor.

Studiul a identificat și câteva situații profesionale specifice: