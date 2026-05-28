Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Averse, descărcări electrice și grindină

Joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar în regiunile sudice, pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp. Vineri (29 mai), vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală, în general, de 45...55 km/h.

Pe parcursul zilei de joi (28 mai) vântul va avea intensificări în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali local vor fi rafale de 70...90 km/h.

Pe parcursul zilei de vineri (29 mai) vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70....90 km/h.

Vremea în Capitală

Prognoza meteorologică pentru intervalul 28.05.2026, ora 10:00 – 29.05.2026, ora 09:00 indică o răcire semnificativă a vremii față de perioada anterioară, cu valori termice care vor deveni normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul zilei, când rafalele pot atinge 40–45 km/h. Temperaturile se vor situa între 24–25 de grade la amiază și 9–12 grade noaptea.

Pentru intervalul 29.05.2026, ora 09:00 – 23:00, vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă dimineața.