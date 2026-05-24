Beijingul îşi urmăreşte ambiţia de a trimite un echipaj pe Lună până în 2030, relatează Reuters.

Naveta Shenzhou-23 a fost lansată la ora 15:08 GMT cu ajutorul rachetei-purtătoare Long March-2F Y23 de la Centrul de Lansare a Sateliţilor Jiuquan din nord-vestul Chinei, având la bord trei astronauţi chinezi.

Li Jiaying, fost inspector de poliţie din Hong Kong, este primul astronaut din acest oraş care participă la o misiune spaţială chineză. Ceilalţi membri ai echipajului sunt comandantul Zhu Yangzhu şi pilotul Zhang Yuanzhi, ambii din cadrul diviziei de astronauţi a Armatei Populare de Eliberare.

Ținta finală, Luna

Unul dintre cei trei va rămâne pe staţia spaţială Tiangong timp de un an, una dintre cele mai lungi misiuni spaţiale din istorie, dar sub recordul de 14 luni şi jumătate stabilit de un cosmonaut rus în 1995. Numele astronautului respectiv va fi decis ulterior, în funcţie de evoluţia misiunii, a declarat sâmbătă Agenţia Spaţială Chineză pentru Zboruri.

China a trimis astronauţi la staţia sa spaţială de aproape douăsprezece ori, dar această lansare are loc pe fondul unei curse tot mai intense către Lună cu SUA, care a avertizat cu privire la ceea ce susţine că sunt planurile Beijingului de a coloniza şi exploata teritoriul şi resursele lunare.

Beijingul a respins categoric aceste acuzaţii.

NASA îşi propune să realizeze o aselenizare cu echipaj uman în 2028, cu doi ani înaintea Chinei. Statele Unite urmăresc să stabilească o prezenţă lunară pe termen lung, ca punct de plecare pentru o eventuală explorare umană a planetei Marte.

În luna aprilie, patru astronauţi ai NASA au efectuat o călătorie istorică în jurul Lunii în cadrul misiunii Artemis II, ajungând mai departe de Pământ decât oricine altcineva până acum, în prima misiune lunară cu echipaj uman din ultimii cincizeci de ani. Vineri, compania SpaceX a lui Elon Musk a efectuat un zbor de testare fără echipaj, în mare parte reuşit, al rachetei sale Starship de nouă generaţie, concepută pentru a permite lansări mai frecvente ale sateliţilor Starlink şi pentru a transporta viitoarele misiuni ale NASA pe Lună.

Cu mai puţin de patru ani până la termenul limită din 2030, China se confruntă cu provocarea de a dezvolta echipamente şi programe informatice complet noi, specifice misiunii sale lunare, pentru a demonstra că este pregătită pentru misiune. Acest lucru va asigura că astronauţii săi, obişnuiţi cu siguranţa relativă a staţiei Tiangong din orbita joasă a Pământului, vor putea efectua în siguranţă tranziţia mai riscantă către suprafaţa Lunii.

Misiunile chineze „Shenzhou” trimit, începând din 2021, echipaje formate din trei astronauţi la staţie pentru şederi de şase luni. Agenţia spaţială chineză pregăteşte doi astronauţi pakistanezi, dintre care unul ar putea participa la o misiune prevăzută către Tiangong în acest an, pentru o perioadă scurtă.

Bază lunară permanentă până în 2035

Misiunea anterioară, Shenzhou-22, a fost lansată înainte de termen, în noiembrie, pentru a-i readuce pe Pământ pe cei trei astronauţi chinezi, după ce nava lor Shenzhou-20 a fost avariată de resturi spaţiale pe orbită.

China a trimis doar roboţi pe Lună, dar misiunile sale succesive Shenzhou evidenţiază capacităţile spaţiale în rapidă îmbunătăţire ale ţării. În iunie 2024, China a devenit prima ţară care a recuperat probe lunare de pe partea îndepărtată a Lunii, folosind roboţi.

O aterizare cu echipaj reuşită înainte de 2030 ar da un impuls planurilor Chinei de a înfiinţa o bază permanentă pe Lună până în 2035, împreună cu Rusia.

Wu Weiren, şeful echipei ştiinţifice a programului lunar chinez, a declarat că programul oficial al Beijingului este intenţionat conservator.

În ultimul an, Beijingul a efectuat teste de siguranţă asupra echipamentelor dezvoltate pentru misiunea din 2030, printre care rachetele de mare capacitate Long March-10, nava spaţială Mengzhou şi modulul de aterizare lunar Lanyue.

Zborul Shenzhou-23 va executa prima procedură autonomă de întâlnire rapidă şi andocare cu modulul central al Tiangong, în pregătirea misiunii din 2030, care se bazează pe o întâlnire automatizată pe orbita lunară între capsula Mengzhou şi modulul de aterizare Lanyue.

Oamenii de ştiinţă vor studia, de asemenea, efectele fiziologice ale expunerii la radiaţii, pierderea densităţii osoase şi stresul psihologic în spaţiu pe durata extinsă a misiunii Shenzhou-23.

Beijingul desfăşoară primul experiment mondial cu „embrioni artificiali” umani în spaţiu, după ce a trimis în această lună mostre de celule stem umane echipajului Shenzhou-22 de pe Tiangong, au transmis mass-media de stat. Experimentul are ca scop studierea şederii pe termen lung, a supravieţuirii şi a reproducerii fiinţelor umane în spaţiu.