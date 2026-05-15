Proprietatea, situată în exclusivistul cartier St John’s Wood, din nord-vestul capitalei britanice, a fost descrisă de presa din Marea Britanie drept „cel mai scump conac din Londra” în urmă cu câțiva ani, potrivit Forbes.

Vila de lux are cinema privat, spa și cramă

Potrivit Bloomberg, imobilul impresionează prin dimensiuni și facilități: are 10 dormitoare, cinematograf privat, spa, piscină, sală de fitness, cameră pentru trabucuri și cramă.

În 2020, proprietatea era scoasă la vânzare pentru peste 70 de milioane de lire sterline, însă tranzacția s-a încheiat acum la un preț mai mic, pe fondul dificultăților de pe piața imobiliară de lux din Londra.

Achiziția vine într-un moment complicat pentru segmentul proprietăților exclusiviste din capitala britanică, afectat de majorarea taxelor și de creșterea costurilor de finanțare.

Cu toate acestea, miliardarii lumii continuă să investească în zonele premium ale Londrei, considerate în continuare printre cele mai sigure și prestigioase piețe imobiliare.

Cine este Femi Otedola

Femi Otedola este președinte și acționar majoritar al First HoldCo Plc, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Nigeria. Averea sa provine din investiții în energie, servicii financiare, transport maritim și brokeraj de asigurări.