Mai mult, relația dintre cele două funcționează în ambele sensuri, conform unui raport publicat de Journal of Psychiatric Research. E una dintre cele mai clare dovezi de până acum privind asocierea dintre consumul de canabis și sănătatea mintală.

Potrivit cercetătorilor, aproximativ 31% dintre persoanele diagnosticate cu tulburare de consum de canabis (CUD) suferă și de depresie majoră (MDD). În același timp, 10% dintre persoanele cu depresie prezintă și semne ale unei dependențe sau utilizări de canabis.

Analiza arată că legătura este și mai puternică în mediul clinic. În cazul pacienților tratați în clinici psihiatrice pentru depresie, peste 28% îndeplineau criteriile pentru tulburare de consum de canabis, scrie Medical Xpress.

