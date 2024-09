Chitaristul formației Queen, Brian May, a suferit un atac vascular cerebral, care i-a paralizat temporar mâna stângă

Legendarul muzician, astrofizician și militant pentru drepturile animalelor, în vârstă de 77 de ani, a făcut anunțul într-un videoclip pe care l-a publicat pe site-ul său.

Cu toate acestea, Sir Brian - care părea să se simtă bine în înregistrarea video, în ciuda incidentului medical - a spus că încă mai poate cânta la chitară după ceea ce el a numit ... "micul sughiț de sănătate".

"Sunt aici pentru a vă aduce o veste bună - vestea bună este că pot să cânt la chitară după evenimentele din ultimele zile", a spus el, răsucindu-și degetele pentru a arăta că este bine - potrivit Daily Mail.

"Spun asta pentru că a fost o oarecare îndoială, deoarece acel mic sughiț de sănătate pe care l-am menționat s-a întâmplat în urmă cu aproximativ o săptămână, în ceea ce au numit un accident vascular cerebral minor" - a explicat muzicianul.

Sir Brian a dezvăluit că incidentul l-a lăsat temporar în imposibilitatea de a-și folosi brațul stâng - dar că a avut parte de o călătorie "foarte interesantă" cu ambulanța de urgență la Spitalul Frimley din Surrey. El a lăudat personalul de acolo pentru că i-au oferit "cea mai fantastică îngrijire".

"Dintr-o dată, din senin, nu mai aveam niciun control asupra acestui braț, așa că a fost puțin înfricoșător, trebuie să spun", a continuat el.

”Nu am vrut să spun nimic la momentul respectiv pentru că nu am vrut nimic în jur, știți. Chiar nu vreau milă."

"Vestea bună este că sunt bine. Fac doar ceea ce mi s-a spus, adică practic nimic. Nu am voie să ies în oraș - ei bine, nu am voie să conduc, nu am voie să mă urc într-un avion, nu am voie să-mi cresc ritmul cardiac prea mult... dar sunt bine."

Rockerul - care are și un doctorat în astrofizică după ce și-a abandonat studiile, pentru a urma o carieră în muzică - fusese văzut în public cu doar câteva zile înainte de acest incident, în emisiunea This Morning de la ITV pe 23 august, pentru a-și promova documentarul BBC despre tuberculoza bursucului.

De asemenea, el a fost fotografiat cu o săptămână înainte discutând despre documentar la un centru pentru animale sălbatice din Surrey.

Chitaristul Queen a mai avut parte de sperieturi, după ce a supraviețuit unui atac de cord în 2020. El se recupera după o ruptură musculară și un nerv blocat - ca urmare a unei accidentări la grădinărit - când a simțit un început brusc de dureri în piept. Sir Brian și-a anunțat medicul, care l-a condus el însuși la spital, unde chitaristul a aflat că avea o serie de artere blocate.

”Am fost șocat, credeam că sunt un tip sănătos. Toată lumea spune că am o tensiune arterială mare și mă mențin în formă, merg cu bicicleta, am o dietă bună. Am avut un mic atac de cord. Spun mic, nu este ceva care mi-a făcut rău. Au fost aproximativ 40 de minute de durere în piept și apăsare. Este acea senzație în brațe și transpirație."

