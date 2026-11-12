Companiile chineze de inteligență artificială încearcă să închirieze capacitate de calcul bazată pe cipuri Nvidia, în afara Chinei, de teama că scandalul în care este implicat Jensen Huang, directorul executiv al producătorului american de cipuri, ar putea determina Washingtonul să înăsprească restricțiile privind accesul de la distanță la procesoarele avansate, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, conform Reuters.

În încercarea de a-și proteja dominația într-un sector strategic, Statele Unite restricționează exporturile către China ale celor mai avansate cipuri pentru inteligență artificială produse de Nvidia.

Cu toate acestea, companiile chineze pot accesa de la distanță astfel de procesoare prin închirierea puterii de calcul din centre de date aflate în străinătate.

Actuala mișcare de asigurare a capacității de calcul închiriate indică o îngrijorare tot mai mare în rândul companiilor tehnologice chineze că această lacună din sistemul american de control al exporturilor ar putea fi eliminată.

Un important furnizor chinez de servicii cloud a discutat intern posibilitatea de a-și asigura din timp accesul la capacitate de calcul bazată pe cipuri Nvidia din străinătate, în timp ce unele companii au contactat operatori de centre de date pentru a rezerva astfel de resurse, au declarat sursele.

Acestea au refuzat să-și dezvăluie identitatea, precum și numele furnizorului de servicii cloud, din cauza sensibilității subiectului.

Laboratoare mai mici de inteligență artificială iau în calcul măsuri similare, inclusiv contactarea unor mari furnizori de servicii de calcul închiriate din Asia de Sud-Est, au precizat două dintre surse.

Washingtonul ar putea închide portița accesului la procesoarele avansate prin servicii cloud

Companiile se tem că scandalul în care este implicat Huang ar putea amplifica presiunile politice în favoarea adoptării legii americane privind securitatea accesului de la distanță (Remote Access Security Act – RASA).

Proiectul legislativ ar acorda Departamentului Comerțului al SUA autoritatea de a reglementa accesul de la distanță, prin servicii cloud, la tehnologiile supuse restricțiilor.

Camera Reprezentanților a adoptat proiectul de lege în ianuarie, cu 369 de voturi pentru și 22 împotrivă. Acesta așteaptă acum să fie analizat de Senat.

Procesoarele avansate Nvidia sunt utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor mari de inteligență artificială care stau la baza chatboturilor și a altor produse de inteligență artificială generativă.

Restricționarea accesului la aceste cipuri prin servicii cloud din străinătate ar îngreuna obținerea unei puteri de calcul de înaltă performanță de către dezvoltatorii chinezi, fără importul direct al procesoarelor.

Acuzațiile de spionaj chinez declanșează verificări în SUA

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a declarat duminică faptul că și-a înșelat soția.

The New York Times a relatat că femeia implicată era Alice Huang, fostă directoare în cadrul companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore, specializată în servicii de cloud computing, și că autoritățile americane au ajuns la concluzia că aceasta era un agent al serviciilor de informații chineze. Jensen Huang și Alice Huang nu sunt rude.

Megaspeed a intrat în atenția autorităților americane, pe fondul suspiciunilor că ar fi ajutat clienți chinezi să obțină cipuri Nvidia avansate, supuse restricțiilor americane la export. Compania a negat că ar fi redirecționat ilegal cipuri către China.

Într-o declarație transmisă joi, Megaspeed a precizat că a cooperat cu inspecțiile efectuate de Biroul pentru Industrie și Securitate din cadrul Departamentului Comerțului al SUA și că a angajat o importantă firmă americană de avocatură pentru a realiza un inventar complet al procesoarelor sale grafice și pentru a verifica în mod independent respectarea normelor privind controlul exporturilor.

Compania a declarat că salută verificările autorităților și că este hotărâtă să respecte legislația americană privind controlul exporturilor.

Nvidia și Departamentul Comerțului al SUA nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta situația.

Acțiunile companiilor chineze de AI, în scădere pe fondul temerilor privind restricțiile SUA

Acțiunile companiilor chineze de inteligență artificială au scăzut puternic joi, la Bursa din Hong Kong, pe fondul temerilor că scandalul ar putea duce la înăsprirea restricțiilor americane privind accesul la cipurile avansate.

Acțiunile Alibaba (9988.HK) au scăzut cu până la 7,1%, în timp ce titlurile dezvoltatorilor de modele de inteligență artificială Z.AI (2513.HK) și MiniMax (0100.HK) au pierdut fiecare cel puțin 7%.