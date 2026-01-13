Regimul ayatollahului Khamenei a ordonat contraproteste în Iran. „Încearcă să arate lumii că are situația sub control”

Donald Trump anunță taxe vamale de 25% pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american va discuta din nou marți cu echipa sa de consilieri despre variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Nu exclude o intervenție militară, spune purtătoarea lui de cuvânt. Între timp, un oficial de la Teheran a declarat că 2.000 de oameni au fost uciși de la începutul protestelor.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

De 17 zile, iranienii ies pe străzi în fiecare seară și cer schimbarea regimului. Demonstrațiile s-au extins în cel puțin o sută de orașe. Regimul ayatollahului Khamenei a convocat contraproteste ca să arate că se bucură în continuare de susținere masivă.

Jon Gambrell, corespondent Associated Press: „(Luni) au fost manifestații pro-guvernamentale cu zeci de mii de participanți. Teheranul a încercat astfel să arate lumii că protestele s-au încheiat și că are situația sub control, asta deși, în realitate, numărul victimelor represiunii continuă să crească. (Ministrul iranian de Externe) a încercat să dea vina pentru violențe chiar pe protestatari, pretinzând că aceștia și-ar fi dorit să moară oameni ca să-l atragă pe Trump în conflict”.

Peste Ocean, Donald Trump încă ezită să dea curs propriilor amenințări de a interveni în cazul în care regimul represiv ucide protestatari.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Ceea ce se aude public din partea regimului iranian este foarte diferit de mesajele pe care administrația (americană) le primește în privat și cred că președintele vrea să examineze aceste mesaje. Loviturile aeriene reprezintă una dintre multele variante analizate. Diplomația este totdeauna prima opțiune, dar președintele a dovedit că nu se teme să recurgă la intervenția militară, dacă se dovedește necesar. Și nimeni n-o știe mai bine decât Iranul”.

Același Steve Witkoff, vechi prieten al președintelui Trump si ale cărui expertiza si abilități de negociator sunt larg contestate, se ocupa si de dialogul cu reprezentanți ai regimului de la Teheran.

Turcia, stat membru NATO, a avertizat că orice intervenție străină în Iran riscă să degenereze într-o criză regională de amploare fără precedent.

În schimb, Volodimir Zelenski a îndemnat lumea civilizată să nu irosească ocazia de a sprijini protestele pentru înlăturarea regimului islamic.

Moscova folosește masiv dronele de tip kamikaze Shahed, fabricate în Iran, în războiul împotriva Ucrainei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Orice om decent de pe Pământ își dorește foarte mult ca poporul iranian să aibă în sfârșit norocul de a se elibera de regimul aflat la putere, care a adus atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări”.

Experții au însă o perspectivă cinică asupra agendei americane.

Kamran Matin, profesor asociat de relații internaționale la Universitatea din Sussex: „Cred că, pentru Washington, opțiunea privilegiată este să obțină prin negocieri sistarea definitivă a programului nuclear și limitarea producției de rachete, astfel încât Israelul să nu mai fie în raza de acțiune a acestora. Dacă aceste obiective sunt atinse, mă îndoiesc că lui Trump îi pasă prea mult de numărul înspăimântător de mare al protestatarilor uciși”.

Deocamdată, Donald Trump a instituit taxe vamale de 25% în relațiile comerciale cu Statele Unite pentru orice țară care face comerț cu Iranul. China, India, Rusia, Turcia și Brazilia sunt principalii parteneri comerciali ai Iranului.

