Primul stat care a anunțat că îi va permite lui Putin să treacă în drum spre Budapesta. Ar putea ocoli România

Stiri externe
21-10-2025 | 09:10
Moscova a transmis că e nevoie de eforturi substanțiale pentru organizarea unui summit între Vladimir Putin și Donald Trump, la Budapesta. Și că „mai sunt multe de făcut”.

Kremlinul pare să nu fie de acord cu înghețarea conflictului pe actuala linie de frontului, idee care ar fi susținută de Donald Trump.

Pe de altă parte, Bulgaria a declarat că, în numele păcii, e gata să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul care îl va transporta pe Vladimir Putin.

La întrevederea cu premierul Australiei, organizată pentru semnarea unui acord pentru exploatarea mineralelor rare, Donald Trump a părut încrezător că va opri războiului din Ucraina...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cred că vom obține rezultate. Dar lucrurile sunt urâte, fiindcă avem de-a face cu doi lideri care se urăsc profund.

Reporter: În urmă cu câteva săptămâni, la Adunarea Generală a ONU, spuneați că Ucraina ar putea să câștige războiul...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Chiar ar putea. Încă ar putea câștiga. Nu cred că asta se va întâmpla, dar ar putea câștiga. N-am zis niciodată că vor câștiga sigur. Orice se poate întâmpla.

Ca de obicei, s-a găsit un reporter care să îl supere pe Trump...

Reporter: Sunteți cel mai puternic om de pe Pământ, de ce nu dați Ucrainei armele necesare să încheie războiul mâine?

Donald Trump, președintele Statelor Unite:Dacă știai câte ceva despre subiect...

Reporter: Chiar știu...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Știi? Nu cred.

Trump a recunoscut că nu a reușit să-l convingă pe Putin să oprească atacurile asupra civililor...

Reporter: Ați discutat cu Putin despre atacurile asupra țintelor civile din Ucraina? I-ați cerut să oprească atacurile, ca o dovadă de bună credință?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Da, i-am zis. Dar, după cum știți, în războiul acesta mor în cea mai mare parte soldați. Sunt într-adevăr și atacuri care vizează Kievul și alte locuri.

Pentru a apăra mai bine orașele ucrainene, Kievul negociază cu Statele Unite cumpărarea a 25 de sisteme antiaeriene Patriot.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Lucrăm împreună cu Statele Unite pentru a ne asigura că Ucraina poate primi în continuare numărul necesar de sisteme Patriot. Nu este o sarcină ușoară, dar reprezintă una dintre garanțiile de securitate pentru Ucraina și va funcționa pe termen lung.

Liderul Ucrainei a declarat că discuțiile de vineri cu Donald Trump au fost „sincere” și s-au încheiat într-o notă pozitivă. Asta deşi în presă au apărut informații despre tensiuni în timpul întrevederii, în care Trump a înjurat și a încercat să-l convingă pe Zelenski să cedeze Rusiei tot Donbas-ul. Zelenski a refuzat insistent, așa că Trump ar fi acceptat să discute cu Vladimir Putin despre încetarea luptelor pe actuala linie a frontului.

Kremlinul a transmis că nu renunță la pretențiile sale maximale, adică speră să obțină și teritorii ucrainene pe care nu a reușit încă să le captureze.

Dimitri Peskov, purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin:Poziția Federației Ruse rămâne neschimbată. Și e un fapt binecunoscut”.

În plus, purtătorul de cuvânt al lui Putin a declarat că Washingtonul și Moscova au multe „teme” de făcut înainte să înceapă discuțiile pentru summitul de la Budapesta.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, donald trump, vladimir putin,

