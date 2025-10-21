Întâlnirea dintre Trump și Putin întârzie. Surse CNN: Așteptările părților sunt diferite

21-10-2025 | 10:33
Trump Putin
Planurile preşedintelui american Donald Trump pentru un summit rapid la Budapesta cu liderul rus Vladimir Putin stagnează, după ce întâlnirea pregătitoare dintre principalii lor consilieri de politică externă a fost pusă pe pauză, potrivit CNN.

Claudia Alionescu

CNN a menţionat, citând surse aflate la curent cu situaţia, că motivul amânării întâlnirii dintre secretarul de stat american Marco Rubio şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov este neclar.

O sursă a vorbit despre aşteptări diferite cu privire la încheierea războiului Rusiei din Ucraina, conform CNN.

Rubio şi Lavrov ar putea vorbi din nou la telefon săptămâna aceasta, a mai indicat CNN, după ce cei doi au avut luni o convorbire pe care Moscova a numit-o "constructivă".

Ministerul rus de externe nu a putut fi contactat imediat, menţionează Reuters.

Vladimir Putin
Un stat vrea ca drumul lui Vladimir Putin spre Budapesta sa îi fie blocat, dacă nu oprește războiul din Ucraina

Întâlnirea anticipată dintre Rubio şi Lavrov este considerată pasul pregătitor cheie pentru al doilea summit din acest an dintre Trump şi Putin. Cei doi lideri au convenit într-o convorbire telefonică joia trecută să se întâlnească în curând la Budapesta, în Ungaria.

Rusia, care a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în februarie 2022, spune că vrea ca la summit să se discute despre un posibil acord de pace în Ucraina şi modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor bilaterale dintre Moscova şi Washington.

