Președintele a vândut acțiunile cu câteva săptămâni înainte să apară informaţii despre legăturile lui Jensen Huang, pe atunci director general al Nvidia, cu o presupusă spioană chineză, potrivit celei mai recente declaraţii financiare a liderului de la Casa Albă, publicată joi, informează vineri Reuters, potrivit Agerpres.

Congresmenii americani au pus întrebări despre ce ştia Donald Trump referitor la viaţa personală a lui Jensen Huang, iar preşedintele a spus că a fost „uimit" de acuzaţiile aduse lui Huang, care se află printre cei mai apropiaţi aliaţi ai preşedintelui american din Silicon Valley.

Oficiali ai administraţiei Trump analizează în prezent politici ce ar putea influenţa viitorul Nvidia, inclusiv reguli privind exportul cipurilor sale avansate.

Nvidia se confruntă cu o atenţie sporită după ce au apărut ştiri conform cărora Huang ar fi avut o relaţie romantică cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei.

Reuters nu a confirmat independent că femeia ar fi spion.

Ce acțiuni a mai cumpărat președintele american

Tranzacţiile Nvidia au fost printre sutele pe care preşedintele le-a efectuat în septembrie, potrivit declaraţiei semnate de Trump pe 1 noiembrie şi făcută publică joi de Biroul pentru etică guvernamentală al SUA.

În august, Trump a cumpărat acţiuni Nvidia în valoare de până la 1,6 milioane de dolari şi a vândut acţiuni în valoare de până la un milion de dolari, relatase anterior Reuters.

Republicanul a cumpărat, de asemenea, acţiuni SpaceX în valoare de până la 315.000 de dolari în septembrie, conform aceleiaşi declaraţii.

SpaceX este un contractor militar american condus de fostul său consilier, Elon Musk, şi are contracte în valoare de miliarde de dolari cu guvernul american, iar succesul său depinde adesea de aprobările agenţiilor federale.

Trump a tranzacţionat acţiuni SpaceX pe parcursul celui de-al doilea mandat de preşedinte, inclusiv în iunie şi iulie 2026.

Reuters nu a putut determina imediat valoarea exactă a acestor tranzacţii deoarece oficialii federali folosesc intervale pentru a declara valoarea activelor lor în formularele de raportare financiară.

Într-o declaraţie, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a spus că instituţii financiare terţe gestionează portofoliul preşedintelui şi reproduc „indici recunoscuţi, precum Schwab 1000”.

„Nici preşedintele Trump, nici vreun membru al familiei sale nu au nicio posibilitate de a direcţiona, influenţa sau oferi opinii privind modul în care este investit portofoliul sau când sunt cumpărate sau vândute investiţiile", a spus Ingle.

Accesul Chinei la cipurile Nvidia, restricționat de SUA

Nvidia este cel mai important producător mondial de cipuri AI avansate, folosite pe scară largă pentru a dezvolta sisteme AI de ultimă generaţie.

SUA au încercat de ani de zile să limiteze accesul Chinei la cele mai avansate cipuri ale Nvidia din cauza temerilor că Beijingul le-ar putea folosi pentru a construi arme sau instrumente AI superioare.

Conducerea Nvidia, inclusiv Huang, a susţinut însă un acces mai larg pentru China.

De asemenea, companiile şi cercetătorii chinezi au găsit de mai multe ori metode de a ocoli restricţiile de export ale SUA.

Luni, administraţia Trump a spus că va limita şi mai mult accesul Chinei la cipurile AI avansate de la companii precum Nvidia, restricţionând livrările de cipuri avansate către ţările din Asia de Sud-Est pe care companiile chineze le-au folosit pentru a accesa puterea de calcul necesară antrenării modelelor AI.

Publicaţia The New York Times a relatat că Trump a fost informat în 2025 despre relaţia lui Jensen Huang cu femeia respectivă şi despre informaţiile că aceasta dădea informaţii guvernului chinez, şi că a ales să nu acţioneze.

Întrebat despre informaţiile difuzate de publicaţia americană, liderul de la Casa Albă a spus că „a fost uimit" de acuzaţiile aduse lui Jensen Huang.