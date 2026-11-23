Tranzacţiile reflectă schimbarea raportului de forţe dintre marile companii tehnologice şi instituţiile financiare, transmite Reuters.

Oferta publică iniţială a Anthropic, desfăşurată joi şi cunoscută intern sub numele ”Project Lantern”, a depăşit recordul stabilit de SpaceX în iunie. Băncile implicate în listarea dezvoltatorului de inteligenţă artificială au încasat comisioane de peste 500 de milioane de dolari, însă mai multe persoane apropiate tranzacţiei au semnalat termene extrem de scurte, modificări de ultim moment şi restricţii privind accesul la informaţii.

Anthropic a cerut unora dintre cele 22 de bănci participante la ofertă să limiteze echipele implicate la numai patru bancheri, preferabil cu funcţii de conducere. Potrivit surselor Reuters, măsura ar fi fost determinată de preocupările privind scurgerile de informaţii confidenţiale.

Compania a solicitat, de asemenea, unor responsabili ai băncilor să accepte restricţii care împiedicau membrii principali ai echipelor să lucreze pentru concurenţi precum OpenAI, Cursor, DeepSeek şi Hugging Face timp de şase luni după listare.

Bancherii şi avocaţii consultaţi de Reuters au explicat că asemenea clauze de exclusivitate sunt rare în cazul ofertelor publice iniţiale, mai ales atunci când sunt impuse individual angajaţilor instituţiilor financiare. Restricţiile au creat dificultăţi pentru băncile care colaborează deja cu alte companii tehnologice interesate de listare.

Pentru a controla circulaţia documentelor, Anthropic a utilizat platforma NetRoadshow, care permite monitorizarea accesului la informaţii şi identificarea persoanelor care consultă anumite pagini. Documentele conţineau marcaje individuale cu numele bancherilor, iar imposibilitatea salvării unor copii a îngreunat activitatea echipelor implicate.

Procesul a fost marcat şi de probleme administrative. Înaintea depunerii documentaţiei actualizate la autoritatea americană de reglementare bursieră, SEC, băncile au primit iniţial un document care conţinea informaţii greşite despre intervalul de preţ şi numărul acţiunilor oferite.

Versiunea corectată a fost transmisă în jurul orei 2:00 dimineaţa, ora New Yorkului, iar instituţiile participante au avut la dispoziţie doar câteva ore pentru a o aproba.

Situaţii similare au fost semnalate la listarea SpaceX din iunie, când echipa lui Elon Musk a impus condiţii stricte privind distribuirea acţiunilor şi selectarea investitorilor. Potrivit surselor Reuters, unele bănci au acceptat să participe la tranzacţie fără să cunoască în prealabil comisioanele pe care urmau să le primească.

Profesorul Jay Ritter, de la Universitatea Florida, specialist în oferte publice iniţiale, consideră că puterea de negociere a unor companii precum SpaceX şi Anthropic le permite să impună condiţii pe care majoritatea emitenţilor nu le-ar putea obţine. Ambele companii au negociat inclusiv eliminarea comisioanelor pentru acţiunile suplimentare vândute prin opţiunea de supraalocare.

Interesul excepţional al investitorilor pentru inteligenţa artificială a facilitat succesul ofertelor, cererea de acţiuni depăşind de mai multe ori volumul disponibil. Totuşi, evoluţiile bursiere ulterioare au fost diferite.

Acţiunile SpaceX au atins un maxim de 201,80 dolari în iunie, înainte de a coborî sub preţul de listare de 135 de dolari în iulie. Titlurile Anthropic au crescut cu 17% în prima zi de tranzacţionare, dar au pierdut 8,5% vineri, pe fondul declinului acţiunilor din sectorul inteligenţei artificiale.

Anthropic, Goldman Sachs şi Morgan Stanley au refuzat să comenteze informaţiile, iar SpaceX şi OpenAI nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Analiştii consideră că aceste listări ilustrează influenţa tot mai mare a companiilor tehnologice asupra Wall Street, într-un moment în care băncile sunt dispuse să accepte condiţii comerciale şi operaţionale neobişnuite pentru a participa la tranzacţii de dimensiuni istorice.