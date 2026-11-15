"După ce am obţinut dovezi clare că serviciul rus de informaţii militare GRU a ordonat un act de sabotaj împotriva unei companii din industria de apărare, Estonia va închide toate punctele de trecere a graniţei la frontiera estoniano-rusă începând cu 1 decembrie", a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna pe reţelele de socializare, releatează EFE, potrivit Agerpres.

"Rusia trebuie să înţeleagă că acţiunile ostile împotriva Estoniei au consecinţe. Încercările de intimidare, destabilizare sau subminare a securităţii noastre nu vor rămâne fără răspuns", a adăugat el.

Şeful diplomaţiei estoniene a asigurat că închiderea graniţei va reduce capacitatea Rusiei de a desfăşura "activităţi ostile" în ţara baltică şi va întări eforturile de a împiedica evitarea sancţiunilor impuse Moscovei.

"Am informat omologii mei din Finlanda, Letonia şi Lituania despre această decizie", şi-a încheiat Tsahkna mesajul.

Anterior, premierul Kristen Michal anunţase că guvernul urma să studieze posibilitatea de a închide graniţa, una din puţinele modalităţi de a călători între Rusia şi UE pe cale terestră.

Decizia vine după ce procuratura generală a statului şi serviciile de securitate din Estonia au atribuit spionajului rus o presupusă tentativă de sabotaj împotriva unei fabrici din apropierea capitalei Tallinn.

Opt persoane, a căror naţionalitate nu a fost făcută publică, au fost reţinute până acum în legătură cu presupusul atac ce nu a afectat funcţionarea fabricii deoarece a fost dejucat de personalul de securitate al companiei care produce, printre altele, drone de recunoaştere şi de atac.

În prezent, Estonia menţine deschise trei puncte de trecere a frontierei cu Rusia: Narva, foarte aglomerat, Luhamaa şi Koidula, prin care pot trece timp de 12 ore pe zi cetăţeni obişnuiţi şi camioane cu mărfuri.

Finlanda şi-a închis frontieră cu Rusia în 2023, astfel că singurele frontiere terestre pe unde se poate călători în Rusia din UE care mai sunt funcţionale sunt cele ale Estoniei şi Letoniei.