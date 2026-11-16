După ce o fabrică de drone a fost ținta unei tentative de incendiere, guvernul de la Tallinn închide complet granița cu Rusia, începând cu 1 decembrie. Măsura vizează toate cele trei puncte de trecere și se aplică pe perioadă nedeterminată. Moscova a reacționat imediat și acuză Estonia de... „rusofobie agresivă”.

Guvernul de la Tallinn acuză Moscova că se folosește de punctele de trecere a frontierei pentru a lansa atacuri hibride în Estonia.

Igor Taro, ministrul de Interne al Estoniei: „Mai sunt două săptămâni la dispoziția tuturor celor care au călătorit în Rusia, indiferent de motiv, în pofida recomandărilor guvernului, pentru a se întoarce acasă. Pentru că, după aceea, drumul de întoarcere ar putea deveni foarte lung și complicat”.

Decizia a fost luată după o tentativă de incendiere care a vizat un important producător de drone militare, la nord de Tallinn.

Astrid Asi, procurorul general al Estoniei: „Sâmbătă, în jurul orei trei dimineața, a avut loc o tentativă de atac asupra sediului companiei Threod Systems. S-a încercat provocarea unei explozii și incendierea clădirii. Atacul nu a fost dus la capăt datorită măsurilor de securitate luate imediat de compania în cauză”.

Anchetatorii au reținut opt suspecți, toți rezidenți ai Letoniei vecine. Pentru cinci dintre ei, judecătorii au dispus deja măsura arestului preventiv.

Margo Palloson, directorul general al Serviciului de Securitate Internă al Estoniei: „Una dintre metodele folosite de serviciul rus de informații militare, GRU, este să recruteze pentru astfel de acte de sabotaj persoane care locuiesc în Uniunea Europeană și care se pot deplasa liber în spațiul Schengen. Autorii sunt căutați în diverse medii infracționale. Sunt vizate persoane aflate în situații dificile, care sunt apoi recrutate și motivate să comită astfel de atacuri”.

În urmă cu 3 luni, o altă fabrică de echipamente militare din Estonia a fost ținta unei tentative de incendiere, pusă tot pe seama Moscovei.

Margo Palloson, directorul general al Serviciului de Securitate Internă al Estoniei: „Obiectivul rușilor este să limiteze sau să întrerupă activitatea industriei de apărare, dar și să intimideze, pentru ca aceste companii să nu mai dorească să ofere sprijin Ucrainei”.

Pe fondul acestor tensiuni, autoritățile de la Tallinn au ridicat nivelul de alertă și au anunțat măsuri suplimentare de pază pentru toate obiectivele strategice din țară.