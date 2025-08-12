Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă armament Israelului

Consiliul Europei (CoE) avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit în încălcarea drepturilor omului în Fâșia Gaza.

Comisarul CoE însărcinat cu drepturile omului, Michael O'Flaherty, își reiterează într-un comunicat solicitarea adresată statelor membre „să facă tot posibilul pentru a preveni și răspunde încălcărilor dreptului internațional umanitar și drepturilor omului în contextul conflictului din Fâșia Gaza”.

„Acest lucru include aplicarea unor norme juridice existente prin care să se facă în așa fel încât transferuri de armament să nu fie autorizate atunci când există un risc ca acesta să fie folosit pentru a comite încălcări” ale drepturilor fundamentale, cere comisarul.

Suspendarea exporturilor germane și apelul la acțiune urgentă

Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat o suspendare până la noi ordine a exporturilor de armament pe care Israelul le poate folosi în Războiul din Fâșia Gaza – o schimbare de politică majoră a Berlinului, un aliat tradițional al Israelului.

„Însă trebuie să se facă mai mult și mai rapid”, pledează comisarul CoE.

Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, este gardianul democrației și drepturilor omului pe continentul european.

În iunie, Michael O'Flaherty transmitea autorităților germane că era îngrijorat de „restricții ale libertății de exprimare și libertății de întrunire pașnică” ale persoanelor care manifestă „în contextul Războiului din Fâșia Gaza”.

