Mii de israelieni au protestat față de ofensiva din Gaza, după decizia guvernului Netanyahu de a ocupa orașul

10-08-2025 | 07:37
protest tel aviv
Getty

Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia guvernului de a ocupa oraşul Gaza, relatează AFP.

Lorena Mihăilă

Protestatarii au purtat pancarte şi fotografii cu ostaticii încă deţinuţi în teritoriul palestinian, cerând guvernului să asigure eliberarea lor.

Joi seara, guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat o nouă fază a operaţiunilor militare împotriva Hamas în Fâşia Gaza, inclusiv ocuparea oraşului Gaza. Anunţul acestui plan a provocat dezaprobarea internaţională.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze sâmbătă o reuniune de urgenţă pe această temă.

Pe lângă dezarmarea Hamas şi returnarea „tuturor ostaticilor, vii şi morţi" care se află încă în mâinile Hamas, planul israelian vizează demilitarizarea Fâşiei Gaza şi plasarea acesteia sub control israelian, înainte de a institui "o administraţie civilă" care să nu fie "nici a Hamas, nici a Autorităţii Palestiniene", potrivit premierului Netanyahu.

copii fasia gaza
SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals”

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat după ce organizaţia palestiniană Hamas a lansat un atac fără precedent asupra Israelului la 7 octombrie 2023, care s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unei numărători a AFP bazate pe date oficiale israeliene. De atunci, represaliile israeliene au ucis cel puţin 61.330 de persoane în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii al Hamas, considerate fiabile de ONU.

Sursa: Agerpres

Etichete: razboi, israel, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 10-08-2025 07:37

