Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că este responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas

11-08-2025 | 16:25
Marco Rubio
Shutterstock

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat pe Emmanuel Macron că este parţial responsabil pentru eşecul negocierilor de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, după ce liderul francez a anunţat recunoaşterea statului Palestina în septembrie.

Ioana Andreescu

În opinia Secretarului de Stat american, Hamas s-a simţit susţinut, „recompensat” şi în măsură să „clameze victoria” atunci când preşedintele francez a anunţat că țara sa va recunoaşte statul palestinian în septembrie, relatează Le Figaro.

Fragmentul de aproximativ 30 de secunde, distribuit de Departamentul de Stat american pe contul său X, a acumulat deja peste 1,8 milioane de vizualizări. În acesta, Marco Rubio declară: „Discuţiile cu Hamas s-au prăbuşit în ziua în care Macron a luat decizia unilaterală de a recunoaşte statul Palestina”.

Marco Rubio consideră că această declaraţie, care a determinat alte ţări să anunţe că vor recunoaşte şi ele statul Palestina dacă nu se va ajunge la un armistiţiu până în septembrie, a determnat Hamas să refuze un acord cu Israelul.

Prin refuzul de a accepta un armistiţiu, Hamas poate „fi recompensat şi poate proclama victoria”, consideră Marco Rubio, care conchide: „Aceste mesaje, deşi în mare parte simbolice în spiritul lor (al ţărilor care doresc să recunoască Palestina, n.r.), au făcut în realitate mai dificilă obţinerea păcii şi încheierea unui acord cu Hamas”.

Emmanuel Macron a anunţat că Franţa va recunoaşte statul Palestina

Emmanuel Macron a anunţat pe contul său de X, la 3 august, că Franţa va recunoaşte statul Palestina în septembrie, cu ocazia următoarei Adunări Generale a ONU. Este „singura cale posibilă către un viitor în care justiţia, securitatea şi demnitatea sunt garantate pentru toate popoarele din regiune”, a declarat şeful statului francez, care a cerut totuşi „demilitarizarea totală a Hamas, excluderea completă a acestuia din orice formă de guvernare şi recunoaşterea Israelului de către Statul Palestina”.

Statele Unite s-au retras din negocierile de încetare a focului dintre Israel şi Hamas în ziua în care Franţa a anunţat că va recunoaşte statul palestinian. Trimisul special american Steve Witkoff a declarat atunci că Hamas nu acţionează cu bună-credinţă, în timp ce Marco Rubio a criticat proiectul francez, pe care l-a calificat drept „o palmă pentru victimele din 7 octombrie”.

În timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a reafirmat duminică intenţia de a cuceri oraşul Gaza, posibilitatea ca Israelul să ajungă la un armistiţiu cu Hamas pare acum foarte îndepărtată.

