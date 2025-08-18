Condițiile în care Putin ar putea renunța la o parte din teritoriile revendicate. „Normal că i-ar conveni”

18-08-2025
Președintele Volodimir Zelenski a mers la Washington însoțit de șapte lideri europeni.

Cosmin Stan

Este prima vizită de o asemenea anvergură de la începutul mandatului președintelui american, iar discuțiile vizează viitorul Ucrainei și arhitecturat de securitate a întregului continent.

Este o vizită care testează relația dintre Europa și Statele Unite în fața unui președinte american hotărât să-și impună propria viziune asupra războiului și a păcii.

Pentru Volodimir Zelenski și Ucraina, miza este existențială pentru europeni. Este vorba despre securitatea lor directă, iar pentru Donald Trump întâlnirea este o oportunitate de a arăta dacă poate livra o soluție rapidă la cel mai periculos conflict al momentului.

Realitatea de pe front rămâne dramatică. Fiecare zi în care nu există un acord de pace înseamnă noi pierderi, iar hărțile de pe teren se pot schimba în favoarea Rusiei.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost comandant în structurile NATO și președinte de onoare al Asociație Ofițerilor în Rezervă explică ce mize au discuțiile pentru Ucraina.

Reporter: Am văzut că Putin dorește chiar mai mult teritoriu decât a putut cuceri. Credeți că ar fi dispus să mai renunțe la cereri pentru ca înțelegerea să fie până la urmă încheiată? Să renunțe, de exemplu, la teritoriile neocupate deocamdată.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu: „Ar renunța în condițiile în care s-ar produce un schimb de teritorii, se pare că se vrea o cedare de teritorii. Se vrea de fapt cedarea liniei, a zonei, a centurii fortăreței, adică a celor patru orașe îngemănate pe linie, extrem de greu de învins de către ruși. O aproximare sigur că da, pentru că există ceața războiului”.

Reporter: Deci Putin ar fi mulțumit dacă obține acea linie și acel teritoriu și ar putea renunța la celelalte? În sensul că nu mai dorește toată regiunea Herson, toată regiunea Zaporoje.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu: „Asta ar însemna să forțeze din nou Nipru, care este sub controlul ucrainienilor, o bună parte din Zaporoje. Dacă mergem pe un scenariu, sigur că nu suntem noi îndreptățiți să facem un asemenea lucru, dacă s-ar ceda centura fortăreței de către ucrainieni, atunci și rușii să cedeze linia de fortificații Surokivin, cea care a fost bine pregătită, nu că nu a reușit contraofensiva ucraineană să se retragă de pe Enerhodar, să cedeze, să dea înapoi și să vină către o axă înspre Melitopol. Va vrea să facă un asemenea lucru? Când vorbim de schimbări, vorbim de schimbări de teritorii dacă sunt posibile. În condițiile în care i s-ar ceda Dombasul în mod gratis, i s-ar pune la dispoziție fără nevoia de a continua ofensiva și ar îngheța aliniamentul de contact în Herson, Zaporoje, Harkov. Normal că i-ar conveni, pentru că ar cuceri centura fortăreței”.

Sursa: Pro TV

Sunt momente decisive pentru Ucraina, devastată atacurile Rusiei. După ce a discutat despre războiul și pacea din Ucraina cu Vladimir Putin, în Alaska, Donald Trump îl primește la această oră, la Casa Albă, pe Volodimir Zelenski.

