A fost declanșată procedura de infringement împotriva României și Franței. Motivul: siguranţa infrastructurii rutiere

Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere Franţei şi României.

Oficialii europeni solicită celor două state să alinieze pe deplin legislaţia naţională cu legislaţia UE privind siguranţa infrastructurii rutiere, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citatd e Agerpres.

Această scrisoare de punere în întârziere reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement.

Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabileşte măsuri care vizează luarea în considerare a siguranţei utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, biciclişti şi vehicule cu motor) în toate procedurile de siguranţă rutieră, de la evaluarea iniţială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecţiile periodice ale infrastructurii construite.

În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase secţiuni de infrastructură identificate în timpul evaluării siguranţei rutiere la nivelul întregii reţele, prin inspecţii aprofundate şi măsuri de remediere planificate; de asemenea, prevede acordarea atenţiei lizibilităţii şi detectabilităţii indicatoarelor rutiere şi a marcajelor rutiere de către şoferii umani şi sistemele automate de asistenţă.

Potrivit Comisiei Europene, România nu a transpus încă, în mod corect, aceste prevederi.

Prin urmare, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Franţei şi României, care au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate de Comisie. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

