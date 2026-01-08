Ideea SUA de a cumpăra Groenlanda nu este nouă. De când vor americanii să achziționeze teritoriul danez

08-01-2026 | 18:08
Guvernul din Groenlanda va participa săptămâna viitoare la întâlnirea dintre secretarul de stat american, Marco Rubio, și oficialii danezi. Discuțiile au loc pe fondul tensiunilor legate de viitorul insulei arctice.

Președintele Donald Trump studiază activ posibilitatea de a cumpăra Groenlanda, a transmis purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Reuniunea de săptămâna viitoare cu secretarul de stat american urmează să clarifice unele neînțelegeri după afirmațiile repetate ale președintelui american, Donald Trump, a declarat ministrul danez de Externe.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Achiziția Groenlandei de către Statele Unite nu este o idee nouă. Este ceva despre care președinți americani au vorbit încă din anii 1800, susținând că ar fi benefic pentru securitatea națională a Americii. Președintele (Trump) a fost foarte deschis și clar, atât cu voi jurnaliștii, cât și cu restul lumii, că el consideră că este în interesul cel mai bun al Statelor Unite să descurajeze agresiunea Rusiei și Chinei în regiunea arctică.”

Donald Trump poate obține Groenlanda în patru pași simpli, scriu jurnaliștii publicației Politico, după ce s-au consultat cu nouă oficiali a Uniunii Europene, membri ai NATO, experți în domeniul apărării și diplomați.

Variantele liderului de la Casa Albă sunt multiple, iar oficialii europeni încearcă acum să anticipeze intențiile exacte ale administrației de la Washington.

Johann Wadephul, ministrul de Externe al Germaniei: „Este perfect clar că soarta Groenlandei va fi decisă de groenlandezi și de Regatul Danemarcei, al cărui teritoriu îl include Groenlanda. Principiile suveranității, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor, consacrate în Carta ONU, trebuie respectate”.

Presa daneză susține că americanii au desfășurat operațiuni secrete de influențare în Groenlanda, iar serviciul de securitate și informații al Danemarcei a avertizat că teritoriul semi-autonom este ținta unor campanii de diferite tipuri.

Locuitorii din Groenlanda și-au exprimat îngrijorarea după ce administrația Trump și-a reconfirmat intenția de a prelua controlul asupra acestui teritoriu autonom care aparține regatului Danemarcei.

Localnic: Știu că Donald Trump este un om de afaceri, dar Groenlanda nu este un produs de cumpărat. Noi suntem un popor și acest lucru trebuie tratat cu maximă seriozitate și respectat”.

Presupunând că în cadrul unui referendum, locuitorii Groenlandei vor vota pentru a părăsi Danemarca, următorul pas al administrației Trump ar fi să aducă teritoriul sub influența Statelor Unite, notează Politico, fie prin anexare, fie prin semnarea unui acord de asociere liberă, prin care Washingtonul ar oferi servicii esențiale, protecție și liber schimb, pentru a opera fără restricții în acest teritoriu.
 

