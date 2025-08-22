Colonel german: Zeci de mii de soldaţi europeni sunt necesari pentru Ucraina. Europa încă nu se poate apăra independent

Liderii europeni din NATO nu trebuie să fie naivi în privința unei forțe de pace în Ucraina, ci să accepte realitatea: va fi nevoie de zeci de mii de soldați trimiși pe termen lung, a declarat pentru Reuters colonelul Andre Wuestner.

Preşedintele american Donald Trump încearcă să medieze pacea între Moscova şi Kiev, dar a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina.

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer s-au pronunţat în favoarea desfăşurării de trupe într-un acord postbelic, ca parte a unei coaliţii a celor dispuşi să ajute Ucraina, iar cancelarul german Friedrich Merz a semnalat, de asemenea, deschiderea Germaniei faţă de participarea la această misiune.

Colonelul Andre Wuestner, şeful Asociaţiei Forţelor Armate Germane, a cerut însă joi liderilor europeni să nu minimizeze sarcina militară, ci să fie sinceri cu privire la provocări, chiar dacă orice încetare rapidă a focului pare improbabilă.

„Nu va fi suficient să avem câţiva generali şi unităţi militare mai mici care să ocupe un post de comandă în Ucraina”, a declarat Wuestner, a cărui organizaţie reprezintă peste 200.000 de militari activi şi pensionaţi.

Un mesaj clar pentru Kremlin

„Încă de la început, trebuie să îi fie clar lui Putin că suntem absolut serioşi în ceea ce priveşte garanţiile de securitate”, a subliniat el.

„Serioşi în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, serioşi în ceea ce priveşte asigurarea încetării focului şi serioşi în ceea ce priveşte răspunsul nostru în cazul în care Putin va încerca un alt atac asupra Ucrainei”, a insistat Andre Wuestner. O abordare de tip „bluff” ar fi o neglijenţă flagrantă şi ar creşte riscul unei escaladări, a avertizat colonelul.

El a estimat că fiecare dintre marile ţări din Coaliţia de Voinţă, precum Marea Britanie, Franţa şi Germania, ar trebui să trimită cel puţin 10.000 de soldaţi în Ucraina pe termen lung, ceea ce ar reprezenta o provocare enormă pentru forţele lor deja suprasolicitate şi insuficient echipate.

„Europenii rămân nişte pitici militari şi deja reuşesc cu greu să îndeplinească noile angajamente NATO pe care şi le-au luat la ultimul summit”, a spus Wuestner.

„Europa este încă departe de a se putea apăra independent”, a punctat el. Prin urmare, este urgentă necesitatea de a accelera în sfârşit înarmarea şi consolidarea pilonului european al NATO, a conchis liderul de sindicat.

Sursa: News.ro

Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin
Stiri externe
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară.

România, aliat de încredere pe Flancul estic NATO. MApN: „Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte”
Stiri actuale
România, aliat de încredere pe Flancul estic NATO. MApN: „Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte”

România este un aliat de încredere şi activ în apărarea Flancului estic al NATO şi îşi menţine angajamentul pentru un sprijin multidimensional şi durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu Alianţa şi cu Uniunea Europeană, a transmis MapN.

Giorgia Meloni propune garanţii rapide de securitate pentru Ucraina. Planul ei imită mecanismul NATO
Stiri externe
Giorgia Meloni propune garanţii rapide de securitate pentru Ucraina. Planul ei imită mecanismul NATO

Liderii europeni discută o garanţie de securitate pentru Ucraina care ar obliga aliaţii Kievului să decidă în termen de 24 de ore dacă vor acorda sprijin militar ţării în cazul unui nou atac al Rusiei.

Liderii armatelor NATO se reunesc pentru a discuta despre garanţiile de securitate pe care să le ofere Ucrainei
Stiri externe
Liderii armatelor NATO se reunesc pentru a discuta despre garanţiile de securitate pe care să le ofere Ucrainei

Şefii statelor majore ale statelor NATO discută miercuri prin videoconferinţă despre Războiul din Ucraina, în cadrul unor discuţii între aliaţii Kievului despre garanţii de securitate care să fie oferite în cazul unui acord cu Moscova, relatează AFP.

Analiză: Ce țări ar putea deveni următorii membri ai UE. Nordul Europei se aliniază tot mai mult cu valorile Uniunii Europene
Stiri externe
Analiză: Ce țări ar putea deveni următorii membri ai UE. Nordul Europei se aliniază tot mai mult cu valorile Uniunii Europene

Dezvoltările geopolitice recente, de la războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina până la tensiunile generate de președintele SUA Donald Trump față de NATO, amplifică susținerea pentru aderarea la UE în Groenlanda, Islanda și Norvegia.

