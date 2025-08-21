România, aliat de încredere pe Flancul estic NATO. MApN: „Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte”

Stiri actuale
21-08-2025 | 17:09
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării
Facebook/MApN

România este un aliat de încredere şi activ în apărarea Flancului estic al NATO şi îşi menţine angajamentul pentru un sprijin multidimensional şi durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu Alianţa şi cu Uniunea Europeană, a transmis MapN.

autor
Sabrina Saghin

MApN evidenţiază că „infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe Flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice pentru descurajare şi apărare".

În acest context, Ministerul Apărării aminteşte că Forţele Aeriene Române dispun de aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, iar recent în Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a avut loc certificarea unui detaşament al Forţelor Aeriene Germane, care efectuează misiuni de Poliţie Aeriană Întărită, în cooperare cu militarii români, pentru apărarea spaţiului aerian al NATO.

„România este la curent şi va fi parte la toate deciziile aliaţilor privind garanţiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaţionale şi legile în vigoare", subliniază MApN.

Ministerul Apărării reiterează că „România îşi reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea naţională şi colectivă, acţionând cu responsabilitate şi în deplină concordanţă cu obligaţiile asumate în cadrul NATO şi al Uniunii Europene".

Citește și
Ionuţ Moşteanu
Ministrul Apărării o critică pe șefa CSM: „Este total decuplată de realitate. Nu înţelege cu câţi bani trăiesc oamenii”

Sursa: Agerpres

Etichete: NATO, romania, mapn,

Dată publicare: 21-08-2025 16:28

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Moșteanu: Vârsta de pensionare la 65 de ani e normală. Poți contribui în sistemele militare şi după 50 de ani
Stiri actuale
Moșteanu: Vârsta de pensionare la 65 de ani e normală. Poți contribui în sistemele militare şi după 50 de ani

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că pensionarea la 65 de ani este normală și că pensiile militare ar trebui să reflecte întreaga contribuție, nu doar ultimele salarii.

Ministrul Apărării o critică pe șefa CSM: „Este total decuplată de realitate. Nu înţelege cu câţi bani trăiesc oamenii”
Stiri actuale
Ministrul Apărării o critică pe șefa CSM: „Este total decuplată de realitate. Nu înţelege cu câţi bani trăiesc oamenii”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a criticat-o pe şefa CSM, Elena Costache, după ce a declarat că o pensie de 11.000 de lei este „mică”.

 

Moșteanu, despre reduceri de personal în MApN: Bugetul ministerului este o obligaţie pe care o avem faţă de NATO
Stiri Politice
Moșteanu, despre reduceri de personal în MApN: Bugetul ministerului este o obligaţie pe care o avem faţă de NATO

Bugetul MApN este agreat cu NATO, iar prioritatea rămâne continuarea programelor de înzestrare și menținerea moralului trupelor, a declarat ministrul Ionuț Moșteanu.

Recomandări
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat, verificăm toate firmele
Stiri Politice
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat, verificăm toate firmele

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Stiri Politice
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 August 2025

50:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12