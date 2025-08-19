CNN: Rămâne un decalaj între Rusia şi Europa în ceea ce priveşte necesitatea unui armistiţiu imediat

Există încă o divergență reală de opinii între Europa și Rusia cu privire la necesitatea unui armistițiu, relatează CNN.

În timpul întâlnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, Trump a declarat reporterilor că „nu a încheiat niciun armistițiu” în alte conflicte pe care susține că le-a rezolvat.

În urma discuțiilor de la Casa Albă, liderii europeni continuă să insiste că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte ca negocierile semnificative între Rusia și Ucraina să poată avea loc.

„O negociere reală poate avea loc numai în cadrul unui summit la care să participe și Ucraina. Un astfel de summit este posibil numai dacă armele tac. Am reiterat această cerere încă o dată astăzi”, a scris cancelarul german Friedrich Merz pe X.

Ce a spus Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a susținut acest punct de vedere în comentariile sale după întâlniri.

Schimbarea de poziție a președintelui american Donald Trump cu privire la necesitatea unui armistițiu imediat în Ucraina, după summitul din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, a șocat liderii europeni.

Citatul lui Trump a fost repostat ulterior pe X de Kirill Dmitriev, unul dintre principalii consilieri ai lui Putin, care a însoțit liderul rus în Alaska.

Dmitriev a adăugat într-un mesaj ulterior că întâlnirile de astăzi de la Casa Albă au fost „o zi importantă pentru diplomație... cu accentul pus pe pacea durabilă, nu pe un armistițiu temporar”. Într-o postare anterioară, Dmitriev l-a acuzat pe germanul Merz că „îl ignoră” pe Trump, continuând să insiste pentru un armistițiu.

