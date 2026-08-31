Administrația Trump a impus tarife de 50% pentru importuri canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar Canada a răspuns cu taxe vamale asupra unor produse americane de valoare similară, care urmează să intre în vigoare pe 8 septembrie, potrivit News.ro.

Contramăsurile canadiene, cu tarife cuprinse între 15% și 50%, vizează peste 700 de produse americane, printre care lactate, fructe de mare, electrocasnice, produse din lemn și hârtie și îmbrăcăminte.

Producătorii americani de oțel ar putea beneficia

Acțiunile Nucor, Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs și Century Aluminum au crescut puternic după eșecul negocierilor comerciale dintre Washington și Ottawa. ETF-ul VanEck Steel a avansat cu 1,6% într-o singură ședință, iar fondul XLB, care urmărește sectorul materialelor, a atins un maxim istoric intraday.

Entuziasmul s-a temperat însă rapid. XLB a încheiat săptămâna în scădere, iar VanEck Steel a rămas aproape neschimbat. De la începutul anului, cele două fonduri înregistrează totuși avansuri de peste 18%, respectiv 28%, depășind performanța S&P 500.

Sectorul oțelului a beneficiat în acest an atât de protecția oferită producătorilor interni prin tarife, cât și de cererea generată de construcția centrelor de date pentru inteligență artificială.

Industria auto riscă să fie lovită de ambele părți

Problema majoră este integrarea profundă a economiilor SUA și Canadei. În industria auto, componentele pot traversa frontiera de mai multe ori înainte ca un vehicul să fie finalizat, astfel încât taxarea importurilor canadiene poate majora costurile inclusiv pentru producătorii americani.

Atsi Seth, director de credit la Moody's Ratings, consideră că în sectorul auto nu există practic câștigători, deoarece tarifele afectează ambele țări.

Producătorii americani de oțel ar putea avea un avantaj mai mare, datorită dimensiunii pieței interne din SUA. În ansamblu însă, noile bariere comerciale dintre cei doi parteneri sporesc incertitudinea pentru companii și investitori, iar efectele vor depinde de structura fiecărui lanț de aprovizionare.