Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) a obţinut până în august angajamente de aproximativ 5 miliarde de euro, mult sub cele 100 de miliarde de euro pe care intenţionează să le mobilizeze, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Germania, Marea Britanie şi alte state din G7 nu s-au alăturat până acum iniţiativei, ceea ce ridică semne de întrebare asupra obiectivului DSRB de a obţine un rating de credit AAA şi, implicit, acces la finanţare la costuri foarte reduse.

Banca, care va avea sediul în Canada, intenţionează să acorde împrumuturi guvernelor şi companiilor pentru proiecte de apărare şi să ofere garanţii creditorilor care finanţează firme mai mici din industrie.

Planul prevede aproximativ 20 de miliarde de euro capital vărsat de state şi alte 80 de miliarde care să poată fi mobilizate la nevoie. Canada, Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia şi Ucraina susţin în prezent proiectul.

De ce ezită marile economii

Potrivit persoanelor implicate în discuţii, printre problemele ridicate de potenţialii membri se numără nivelul contribuţiilor financiare, guvernanţa viitoarei instituţii şi posibilitatea ca aceasta să dubleze mecanisme de finanţare deja existente.

Ţărilor mari li s-ar fi solicitat contribuţii iniţiale de aproximativ un miliard de euro. O altă întrebare este dacă DSRB va putea oferi într-adevăr finanţări mai ieftine decât cele pe care guvernele cu ratinguri ridicate le obţin deja direct de pe pieţe.

Proiectul se suprapune parţial cu programul SAFE al Uniunii Europene, în valoare de 150 de miliarde de euro, şi cu Multilateral Defence Mechanism, iniţiativă dezvoltată de Marea Britanie împreună cu Olanda, Finlanda şi Polonia pentru achiziţii comune.

Fondatorul DSRB, Rob Murray, susţine însă că banca ar fi o instituţie permanentă de finanţare a apărării şi ar putea funcţiona alături de aceste programe.

Canada încearcă să atragă Marea Britanie

Ottawa speră în special ca Marea Britanie să-şi reconsidere refuzul de a participa. Premierul britanic Andy Burnham a discutat deja proiectul cu premierul canadian Mark Carney, iar ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, l-a descris drept un mecanism "foarte interesant şi inovator".

Germania continuă, la rândul său, să analizeze proiectul, după ce a participat la discuţii în calitate de observator. Japonia nu a luat încă o decizie.

Aproximativ 12 bănci, printre care JPMorgan şi Deutsche Bank, au furnizat circa 10 milioane de dolari în finanţare sau servicii pentru pregătirea DSRB.

Canada este pregătită să lanseze instituţia şi cu actualul grup de state, dar atragerea unor guverne cu o capacitate financiară mai mare sunt considerate importante pentru credibilitatea viitoarei bănci şi pentru obţinerea ratingului AAA dorit.