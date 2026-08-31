În 2020, Laure și cei doi frați ai săi au moștenit o proprietate importantă a familiei: un conac din secolul al XVI-lea, clasat parțial drept monument istoric și situat în Burgundia, Franța, potrivit Figaro.

„Este o proprietate de 350 de metri pătrați, cu 11 camere, dintre care cinci dormitoare. A fost construită de o familie bogată de notabili în 1560, înainte de a fi cumpărată de familia mea un secol mai târziu”, a explicat Laure.

Deși impresionant, conacul le-a creat probleme serioase bunicilor și părinților femeii.

„S-a deteriorat rapid în urma unor episoade de vreme severă. În decurs de zece ani, acoperișul a fost avariat, la fel și fațada, tâmplăria și altele”, a povestit ea.

Când tatăl lui Laure a murit, în ianuarie 2020, conacul era nelocuit de aproximativ nouă ani.

„Asta nu a ajutat deloc: s-a instalat umezeala pentru că imobilul nu mai era aerisit în mod regulat, a apărut mucegai pe pereți, în băi... A devenit insalubru”, a explicat femeia.

Cei trei frați nu își permiteau să renoveze și să întrețină conacul

Când a fost deschisă succesiunea tatălui lor, cei trei copii știau că proprietatea familiei urma să devină un subiect dificil.

„Fratele meu mai mare era foarte atașat de ea, dar locuia în Mexic și nu avea de gând să se întoarcă în Franța. În ceea ce-l privește pe fratele meu mai mic, era la fel ca mine: iubea acest conac, unde ne-am petrecut o parte din primii ani ai copilăriei, dar nu își putea imagina să locuiască acolo acum și, mai presus de toate, nu avea mijloacele necesare pentru a-l renova și întreține”, a explicat Laure.

În realitate, întrebarea dacă să păstreze sau nu proprietatea familiei nu a rămas mult timp fără răspuns.

„Părinții noștri nu pregătiseră nimic în privința transmiterii bunurilor lor, care mai includeau un apartament în Normandia și unul în Paris. Așa că știam că taxele de succesiune vor fi mari, în ciuda deducerii de 100.000 de euro pentru fiecare părinte și fiecare copil.”

Valoarea totală a proprietăților imobiliare ale părinților era de 1,4 milioane de euro, dintre care 640.000 de euro reprezentau valoarea conacului din Burgundia.

Frații nu au fost, așadar, surprinși să afle că, după moartea tatălui lor, în 2020, fiecare trebuia să achite 42.050 de euro reprezentând taxe de succesiune. Din această sumă, 14.950 de euro reveneau succesiunii după moartea mamei lor, în 2005, iar 27.100 de euro celei deschise după moartea tatălui, în 2020.

În total, cei trei frați au avut de achitat 126.150 de euro pentru cele două succesiuni. Suma nu include taxele și cheltuielile notarului care s-a ocupat de declarația de succesiune, precum taxele pentru acte, cele de publicitate imobiliară și alte cheltuieli.

Pentru a putea finanța această sumă, au fost nevoiți să vândă conacul.

„Am închiriat și apartamentul din Paris. Totuși, am păstrat pentru noi apartamentul din Normandia, pe care îl folosim în weekenduri și în timpul vacanțelor. A fost cea mai rezonabilă alegere”, a explicat Laure.

Fraților le-au trebuit aproape 11 luni pentru a găsi cumpărători pentru conac.

„În cele din urmă, l-am vândut cu 610.000 de euro unor oameni care au mijloacele necesare pentru a-l renova corespunzător și care îi oferă astfel o a doua viață”, a spus ea.

Cum ar fi putut familia să economisească aproximativ 78.000 de euro

Antoine Cellard, notar asociat la Paris, susține că o planificare diferită a transmiterii proprietății ar fi redus considerabil suma achitată de familie.

„Orice donație cu dezmembrarea dreptului de proprietate ar fi redus drastic factura fiscală după legea TEPA din 2007, care a majorat deducerea pentru copii de la 50.000 la 150.000 de euro în cazul moștenirilor și donațiilor. În prezent, această deducere este de 100.000 de euro. Din acest motiv, strategia dezmembrării dreptului de proprietate, care constă în impozitarea doar a nudei proprietăți, în timp ce uzufructul se stinge fără taxe la deces, ar trebui considerată un instrument-cheie pentru transmiterea proprietăților imobiliare ale familiei”, a explicat Antoine Cellard.

Potrivit calculelor sale, frații ar fi avut de achitat doar 48.006 de euro dacă tatăl, care avea 71 de ani la momentul morții soției sale, ar fi donat, de exemplu, nuda proprietate asupra propriei jumătăți din patrimoniu, evaluată la aproximativ 700.000 de euro.

„La moartea tatălui, în 2020, uzufructul s-ar fi stins fără plata unor taxe. Costul total al acestui scenariu ar fi fost de aproximativ 48.000 de euro pentru cei trei copii. Aceasta reprezintă o economie de aproximativ 78.000 de euro față de cei 126.150 de euro plătiți în absența unei donații”, a concluzionat notarul.