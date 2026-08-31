Potrivit lui Radu Miruță, Rusia nu mai reușește să avanseze pe front, iar strategia bazată pe uzura adversarului începe să nu mai dea rezultatele urmărite de Moscova.

"Nu cred că există vreo intenţie ca Rusia să atace vreo ţară membră NATO şi există discuţii în permanenţă. Să nu credeţi că ţările membre NATO nu sunt conectate, nu-şi conectează datele din serviciile de informaţii, nu coroborează tot felul de analize. În urma acestor analize coroborate, nu doar la nivelul României, ci şi dacă vreţi ca un backup la nivelul partenerilor care fac analize asemănătoare, nu există vreun indiciu, astăzi", a declarat Radu Miruţă, la Digi24, conform news.ro.

Ministrul interimar a precizat că, dimpotrivă, modul în care se poartă războiul Rusiei în Ucraina, a început să ajungă într-o nouă etapă, în care Rusia nu mai avansează.

"Acea uzură de care se vorbea, începe să nu mai producă rezultate. Am văzut că şi supremaţia asta aeriană începe să fie şi aerodată. Acum o lună şi jumătate, un avion F-16 din Ucraina a doborât în lupta aer-aer, un avion rusesc. Nu s-au întâmplat lucrurile astea până acum. Am văzut atacuri cu dronă în adâncime în Rusia, din Ucraina. Pare că lucrurile, cel puţin pentru moment, sunt într-o stagnare pe toată linia frontului", a mai transmis acesta.