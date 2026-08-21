Aproximativ 62% dintre adulții americani au cheltuit sau intenționează să cheltuie bani în 2026 pentru activități legate de sport. Valoarea medie anuală este de 1.970 de dolari, iar în cazul bărbaților urcă la 2.224 de dolari, potrivit News.ro.

În rândul celor care cheltuie bani pentru sport, 47% spun că au făcut datorii pentru a-și finanța pasiunea. Proporția urcă la 62% în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 34 de ani, categorie care cheltuie în medie 2.627 de dolari pe an.

National Debt Relief arată că 20% dintre adulții americani ar fi dispuși să se îndatoreze pentru echipa sau sportul favorit. Pentru unii, astfel de cheltuieli sunt legate de evenimente rare, precum Jocurile Olimpice sau finalele marilor campionate, unde biletele pot costa mii de dolari.

Costurile au crescut și pentru fanii obișnuiți

Costurile au crescut însă și pentru fanii obișnuiți. Pentru a urmări toate meciurile unei echipe, mulți trebuie să plătească mai multe servicii de streaming, această categorie fiind cea mai frecventă formă de cheltuială sportivă identificată în sondaj.

Specialiștii spun că legătura emoțională cu o echipă și sentimentul de apartenență la o comunitate îi fac pe mulți suporteri să perceapă aceste cheltuieli drept aproape necesare, chiar dacă ele sunt în realitate discreționare.

Problema apare atunci când cheltuielile pentru divertisment încep să concureze cu obiectivele financiare de bază, precum plata datoriilor, economiile pentru situații de urgență sau pensia.

Specialiștii recomandă stabilirea unui plafon clar pentru cheltuielile sportive

Consultanții financiari recomandă stabilirea unui plafon clar pentru cheltuielile sportive și folosirea unor limite concrete, precum o sumă fixă de numerar sau un card separat cu plafon de cheltuieli.

Specialiștii avertizează și că datoriile pot crește rapid atunci când se adaugă dobânzile și apar alte probleme financiare, precum pierderea locului de muncă, cheltuieli medicale sau alte urgențe.

Recomandarea este ca persoanele deja îndatorate să reducă temporar cheltuielile discreționare, să-și refacă fondul de urgență și să stabilească un plan clar pentru plata datoriilor, în loc să continue să cheltuiască peste buget pentru sport.