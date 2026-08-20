n perioada boomului refinanțărilor alimentat de pandemie, când dobânzile ipotecare erau sub 3%, compania era evaluată la 8 miliarde de dolari. Astăzi, după prăbușirea afacerii de refinanțare și în condițiile în care dobânzile se apropie de 7%, valoarea de piață a companiei de credite ipotecare bazate pe inteligență artificială este de doar 300 de milioane de dolari, scrie CNN.

Fostul CEO susține că celebrele concedieri anunțate pe Zoom au afectat grav reputația companiei. Acesta a mai povestit că a fost contactat de un manager care i-a prezentat mai multe idei despre reducerea costurilor, doar că a fost păcălit.

„Ideile lui Lewis privind reducerea costurilor erau bune. Cele despre inovație nu erau”, susține Garg.

Lewis a fost cooptat în consiliul de administrație pe 27 iulie. O săptămână mai târziu, el i-a convins pe ceilalți membri ai consiliului să-l înlăture pe Garg din funcția de CEO și să se numească pe el însuși în locul acestuia.

În săptămâna de când Garg a renunțat la funcție, dar a rămas în consiliul de administrație, acesta spune că mai mulți investitori l-au contactat pentru a-i cere să-și reia funcția de CEO.

El a angajat un cunoscut avocat pentru a-l reprezenta și a trimis o scrisoare consiliului de administrație, cerându-i să-l reinstaleze în funcția de CEO. Garg spune că va lucra pentru un salariu de 1 dolar pe an până când va readuce compania pe profit, după care va renunța la funcția de CEO.