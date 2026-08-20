„Exporturile României către SUA au ajuns la 5 miliarde de dolari, comparativ cu 3,4 miliarde dolari în 2021, iar importurile au totalizat 2,8 miliarde de dolari. România a înregistrat astfel un excedent în relaţia comercială bilaterală. Printre principalele categorii de export se numără echipamentele industriale, produsele industriei auto şi bunurile de consum, alături de serviciile IT şi serviciile pentru afaceri", arată sursa citată, conform Agerpres.

România își crește exporturile către SUA

În context regional, nivelul actual al schimburilor comerciale plasează România înaintea unor state precum Lituania (aproximativ 5,2 miliarde dolari), Bulgaria şi Slovenia (aproximativ 4 miliarde dolari) sau Croaţia (aproximativ 3 miliarde dolari).

Totodată, economii precum Polonia (aproximativ 39 miliarde dolari), Ungaria (aproximativ 8 miliarde dolari) şi Republica Cehă (aproximativ 16,6 miliarde dolari) continuă să înregistreze volume totale mai ridicate.

„Datele indică o diversificare treptată a relaţiei economice dintre România şi Statele Unite şi existenţa unui potenţial suplimentar de cooperare în industrie, tehnologie, servicii şi în cadrul lanţurilor transatlantice de aprovizionare", a mai transmis Ambasada României în SUA pe pagina de socializare.